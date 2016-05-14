طائرات روسية تسقط 42 طناً من المساعدات على دير الزور السورية

أفاد مركز المصالحة الروسى فى قاعدة "حميميم" بريف اللاذقية، بأن الطائرات الروسية أسقطت بالمظلات 42 طنا من الأغذية على مدينة دير الزور السورية المحاصرة، من قبل تنظيم "داعش".

وأوضح المركز - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم مساء أمس الجمعة، أن الطائرات الروسية اسقطت 42 طنا من المواد الغذائية التى تم الحصول عليها من الأمم المتحدة، على مدينة دير الزور السورية المحاصرة من قبل إرهابيى "داعش".

من جهة أخرى أكد المركز، أن نظام وقف العمليات القتالية قائم فى معظم المحافظات السورية، وتم تسجيل 8 انتهاكات خلال الـ24 ساعة، 3 منها فى حلب و5 فى دمشق.