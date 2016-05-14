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ضبط موظفتين بمصر للطيران أثناء محاولتهما تهريب 5 كيلو ذهب فى أماكن حساسة

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ضبط موظفتين بمصر للطيران أثناء محاولتهما تهريب 5 كيلو ذهب فى أماكن حساسة ضبط موظفتين بمصر للطيران أثناء محاولتهما تهريب 5 كيلو ذهب فى أماكن حساسة
تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، مساء أمس الجمعة، من إحباط ما يزيد على ٥ كجم مشغولات ذهبية لدى موظفتين بمصر للطيران أثناء سفرهما على رحلة للطيران المتوجهة إلى تركيا.

وقال مصادر، لـ"اليوم السابع"، إنه أثناء تفتيش ركاب رحلة مصر للطيران رقم ٦٩٥ المتوجهة إلى تركيا، اشتبه أمن المطار فى سيدتين وبتفتيش حقائبهما لم توجد بداخلها أى أشياء مخالفة، ولكن اشتبهت إحدى الشرطيات فيهما مرة أخرى بسبب طريقة سيرهما التى أثارت ريبتها، وأثناء دخولهما إلى دورات المياه تتبعتهما وسمعت نزع شريط لاصق من جسديهما، مما اضطرها إلى استدعاء قوة من الأمن، من أجل تفتيشهما مرة أخرى.

وأضافت المصادر، أن الأمن اضطر لتفتيشهما ذاتيًا وإعادة إجراءات التفتيش مرة أخرى، وتبين أنهما يخبئان كمية من المجوهرات فى أماكن حساسة فى جسديهما مستعينتان بالفوط الصحية، وتبين أن الأولى وتدعى "س.س" تعمل مدخلة بيانات فى مصر للطيران، تحمل معها ما يقرب من ٢.٥ كجم مشغولات ذهبية، والثانية تدعى "ج. ط" تعمل مسجلة بيانات لدى مصر للطيران تحمل معها ٢.٦٦٠ كجم مشغولات ذهبية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم الاستعانة بإحدى طبيبات الحجر الصحى من أجل إخراج الذهب من داخل أحد الأماكن الحساسة فى جسديهما، مؤكدة أنه تم تحرير محضر بالواقعة ضد السيدتين.


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مصر 365

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