ضبط 1902 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية على مستوى المحافظات

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد وزير الداخلية للمرور، حملاتها المرورية لضبط المخالفات، ومعاقبة المخالفين لقواعد وآداب المرور، بهدف إلزام المواطنين بالسير حسب تعليمات إدارات المرور حرصًا على سلامتهم.

وتمكنت الإدارة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 1902 مخالفة مرورية لدراجات بخارية تسير بدون لوحات معدنية، وتم حجز 310 منها، وتهدف تلك الحملات لتقليل العمليات الإرهابية التى تستهدف الشرطة.

المرور يضبط 559 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل كبارى القاهرة