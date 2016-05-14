أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الخارجية: لقاء سامح شكرى و جون كيرى تناول أجندة المؤتمر الدولى للسلام بفرنسا

Google+ Print
الخارجية: لقاء سامح شكرى و جون كيرى تناول أجندة المؤتمر الدولى للسلام بفرنسا الخارجية: لقاء سامح شكرى و جون كيرى تناول أجندة المؤتمر الدولى للسلام بفرنسا
قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكرى وزير الخارجية التقى خلال زيارته الحالية إلى واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى، الذي كان قد وجه الدعوة لنظيرة المصرى لعقد لقاء ثنائى فى واشنطن، وذلك عقب انتهاء زيارة وزير الخارجية إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك .

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء بين شكرى وكيرى استغرق فترة طويلة وتناول كافة مناحى العلاقات المصرية الأمريكية وسبل تعزيزها بما يرتقى وخصوصية تلك العلاقة وتاريخيتها، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناولت محادثات "شكرى"و" وكيرى" تنسيق المواقف فيما يتعلق بالملفات الإقليمية الهامة، وفى مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا والإعداد للمؤتمر الدولي للسلام في فرنسا، وتتضمن التشاور حول رؤية مشتركة تعزز من استقرار المنطقة وتسهم في إنهاء الأزمات الحالية، حيث تم الاتفاق علي مواصلة التشاور بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365