الخارجية: لقاء سامح شكرى و جون كيرى تناول أجندة المؤتمر الدولى للسلام بفرنسا

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكرى وزير الخارجية التقى خلال زيارته الحالية إلى واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى، الذي كان قد وجه الدعوة لنظيرة المصرى لعقد لقاء ثنائى فى واشنطن، وذلك عقب انتهاء زيارة وزير الخارجية إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك .

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء بين شكرى وكيرى استغرق فترة طويلة وتناول كافة مناحى العلاقات المصرية الأمريكية وسبل تعزيزها بما يرتقى وخصوصية تلك العلاقة وتاريخيتها، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناولت محادثات "شكرى"و" وكيرى" تنسيق المواقف فيما يتعلق بالملفات الإقليمية الهامة، وفى مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا والإعداد للمؤتمر الدولي للسلام في فرنسا، وتتضمن التشاور حول رؤية مشتركة تعزز من استقرار المنطقة وتسهم في إنهاء الأزمات الحالية، حيث تم الاتفاق علي مواصلة التشاور بين الجانبين خلال الفترة القادمة.