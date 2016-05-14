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"الزراعة" توفر 2500 طن تقاوى أرز للعام المقبل يتحمل "العطش" ويزيد الانتاج

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"الزراعة" توفر 2500 طن تقاوى أرز للعام المقبل يتحمل "العطش" ويزيد الانتاج "الزراعة" توفر 2500 طن تقاوى أرز للعام المقبل يتحمل "العطش" ويزيد الانتاج
قال الدكتور سعد شبل رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم توفير 2500 طن تقاوى أرز الهجين الجديد عالى الانتاجية من صنفى " 1" و"مصر 2" العام المقبل، للوصول بالمساحة المنزرعة من انتاج تقاوى الأرز الهجين إلى 250 ألف فدان بعد عامين، تتراوح إنتاجيتهم من 5-6 طن للفدان الواحد، وفترة نموه 130 يوماً.

وأكد سعد شبل، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن الهدف هو التوسع فى أصناف الأرز الهجين الجديد، وزيادة المساحات المنزرعة عالية الانتاجية، التى لها القدرة على تحمل الملوحة ونقص المياه " العطش " والجفاف وتعمل على مقاومة الأمراض، مشيراً إلى أن هناك متابعة مستمرة حالياً بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى للنهوض بزراعات الأرز الموسم الحالى، بإتباع التوصيات حول استخدام الأساليب الحديثة فى الزراعة، ونشر الأصناف غير المستهلكة للمياه، وتوعية المزارعين بالمعاملات والممارسات الزراعية، وطرق الرى للمحصول، وأيضاً تقديم جميع الإرشادات الفنية حول طرق المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض.

وكان مركز البحوث الزراعية قد أعلن عن استنباط أصناف جديدة للأرز الهجين ذات انتاجية عالية تتحمل الملوحة ونقص المياه من صنفى مصر 1و2، ويتم إكثار آباء الهجن منهم لتكفى زراعة 5000 فدان عام 2017 لتنتج 2500 طن تقاوى أرز هجين تكفى لتغطية 250 ألف فدان موسم 2018 طبقاً لخطة الوزارة، ما سيؤدى إلى خفض المساحة المنزرعة من الأرز بنسبة 20% مع المحافظة على نفس الإنتاجية.

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