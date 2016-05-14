أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سيناريو مجنون يقود المقاصة لإسقاط الإسماعيلي ويعمق جراحه

Google+ Print
سيناريو مجنون يقود المقاصة لإسقاط الإسماعيلي ويعمق جراحه سيناريو مجنون يقود المقاصة لإسقاط الإسماعيلي ويعمق جراحه

حقق مصر المقاصة انتصارا مثيرا على حساب الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة في الدوري المصري.

واستضاف المقاصة منافسه الإسماعيلي بملعب الفيوم في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 27 من الدوري.

ونجح المقاصة في تعويض تأخره في النتيجة مرتين إلى الفوز في النهاية ليرفع رصيده إلى 42 نقطة يحتل بهم المركز السادس وله مباراتين مؤجلتين.

فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بعد خوضه لـ28 مباراة.

افتتح شوقي السعيد أهداف الإسماعيلي في الدقيقة التاسعة، وعدل حسين الشحات النتيجة في الدقيقة 17.

وعاد الإسماعيلي للتقدم مجددا عن طريق إيمانويل بناهيني في الدقيقة 38.

ولكن مرة أخرى استطاع المقاصة تعديل النتيجة عن طريق نانا بوكو في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 87 سجل نانا بوكو هدفه الشخصي الثاني والثالث للمقاصة ليقوده للانتصار على الدراويش.

وعمق المقاصة بذلك جراح الدراويش بعدما عانوا خلال الأيام الأخيرة من أزمة انقطاع اللاعبين عن المران بداعي عدم حصولهم على مستحقاتهم وتهديد الإدارة بخوض باقي مباريات الموسم بالناشئين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات

8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات

8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة"

8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة"

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية