سيناريو مجنون يقود المقاصة لإسقاط الإسماعيلي ويعمق جراحه

حقق مصر المقاصة انتصارا مثيرا على حساب الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة في الدوري المصري.

واستضاف المقاصة منافسه الإسماعيلي بملعب الفيوم في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 27 من الدوري.

ونجح المقاصة في تعويض تأخره في النتيجة مرتين إلى الفوز في النهاية ليرفع رصيده إلى 42 نقطة يحتل بهم المركز السادس وله مباراتين مؤجلتين.

فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بعد خوضه لـ28 مباراة.

افتتح شوقي السعيد أهداف الإسماعيلي في الدقيقة التاسعة، وعدل حسين الشحات النتيجة في الدقيقة 17.

وعاد الإسماعيلي للتقدم مجددا عن طريق إيمانويل بناهيني في الدقيقة 38.

ولكن مرة أخرى استطاع المقاصة تعديل النتيجة عن طريق نانا بوكو في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 87 سجل نانا بوكو هدفه الشخصي الثاني والثالث للمقاصة ليقوده للانتصار على الدراويش.

وعمق المقاصة بذلك جراح الدراويش بعدما عانوا خلال الأيام الأخيرة من أزمة انقطاع اللاعبين عن المران بداعي عدم حصولهم على مستحقاتهم وتهديد الإدارة بخوض باقي مباريات الموسم بالناشئين.