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الزمالك يدرس استبعاد عمر جابر أمام الاتحاد

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الزمالك يدرس استبعاد عمر جابر أمام الاتحاد الزمالك يدرس استبعاد عمر جابر أمام الاتحاد

تتجه النية لدى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي، لاستبعاد عمر جابر ظهير الفريق المنضم حديثا إلى نادي بازل السويسري، أمام الاتحاد السكندري.

الزمالك يستعد لمواجهة الاتحاد يوم الاثنين في الجولة الـ29 من الدوري المصري.

عمر جابر أتم انتقاله بنجاح إلى نادي بازل بصفقة قيمتها مليون و650 ألف يورو بجانب 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب ولمدة 4 سنوات. (طالع التفاصيل)

وتغيب عمر جابر عن مران الزمالك يوم الجمعة استعدادا لمواجهة الاتحاد.

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق نهاية مشوار جابر مع الزمالك.

ويلعب الزمالك ضد بتروجيت في الدوري المصري يوم الخميس المقبل، وهي المباراة التي لن يلعبها عمر بسبب وصوله من سويسرا قبلها بساعات.

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