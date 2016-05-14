باريس سان جيرمان: إبراهيموفيتش سيعود لنا مجددا

شكر باريس سان جيرمان على صفحته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي أعلن رسميا تركه للفريق فور انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ34 عاما أكد صباح الجمعة أن لقاء نانت يوم السبت سيكون الأخير له بقميص الفريق الباريسي.

ويملك إبرا صاحب الـ36 هدفا في الدوري هذا العام فرصة كسر الرقم القياسي للأهداف المسجل باسم كارلوس بيانكي عام 1978 بـ37 هدفا ليغادر الملاعب الفرنسية محققا إنجازا يضاف لسجلاته الممتلئة.

وجاء بيان باريس سان جيرمان كالتالي:

"بعد مفاوضات بين باريس سان جيرمان ووكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش اتفق الطرفان على عدم تجديد عقد اللاعب السويدي والذي ينتهي في 30 يونيو 2016.

"توصل الطرفان أيضا لاتفاق يقضي بأن يعود السويدي في منصب إداري بعد انتهاء مسيرته الكروية كلاعب".

"باريس سان جيرمان سيظل مدينا دائما لزلاتان إبراهيموفيتش بعدا أمضى معه 4 سنوات رائعة جعلته أعظم مهاجم يلعب بقميص النادي وأحد أفضل لاعبي الفريق على مدار تاريخه، كما ساهم بشكل كبير في تحويل باريس سان جيرمان لفريق من الكبار في أوروبا".

ورد لاعب يوفنتوس وإنترميلان السابق عبر موقع النادي الرسمي وقال:"أنا فخور للغاية بآخر 4 سنوات وأحببت كل يوم قضيته هنا في النادي. باريس سان جيرمان أصبح نجما لامعا في سماء الكرة العالمية وقد لعبت دورا كبيرا في ذلك".

"أصبح الوقت مناسبا الآن لننفصل أنا والفريق ويتخذ كلا منا طريقا مختلفا، لكنني أرغب في توجيه الشكر لكل زملائي والجهاز الفني وكل العاملين بالنادي".

"قلبي دوما سيظل متعلقا بالمشجعين. لقد دعموني منذ يومي الأول هنا، إنهم الأفضل في العالم. لن أقول لهم وداعا ولكنني سأقول إلى اللقاء".

"جئت إلى هنا ملكا وسأغادر كأسطورة لكنني سأعود".

ولم يعلن إبراهيموفيتش عن وجهته المقبلة مع توارد إشاعات عن احتمال عودته إنتر ميلان أو إي سي ميلان أو الانتقال للدوري الإنجليزي للعب في مانشستر يونايتد.

رسميا - إبراهيموفيتش يرحل عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم