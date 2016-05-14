المقاصة لـ في الجول: مجازفتنا أمام الإسماعيلي جاءت بنتيجة إيجابية

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لمصر المقاصة أن المجازفة الهجومية التي قام بها الجهاز الفني لفريقه أمام الإسماعيلي جاءت بنتيجة إيجابية بعدما نجح في الفوز على الدراويش.

وكان المقاصة قد تغلب على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة والمؤجلة من الجولة 27 من الدوري المصري.

وتحدث حمد إبراهيم لـFilGoal.com قائلا:"الفوز على الإسماعيلي جاء في وقته حتى نكون قريبين من المربع الذهبي".

وأضاف"كما إنه يعطينا دفعة معنوية كبرى قبل لقاء أهلي طرابلس".

ويحتل المقاصة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة وله مباراتين مؤجلتين وبفارق ثلاث نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز الرابع.

فيما يستعد المقاصة لملاقاة أهلي طرابلس في إياب دور الـ16 من الكونفدرالية بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في لقاء الذهاب.

وأضاف"كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة خاصة في ظل الأزمات التي يعاني منها الإسماعيلي في الأيام الأخيرة بانقطاع اللاعبين عن المران ووجود مشكلة مع الإدارة، فهم كانوا يريدون مصالحة جماهيرهم".

وأكمل"جازفنا أثناء المباراة باللعب بهجوم ضاغط مع ترك تأمين الدفاع للاعبين فقط وهو ما ساهم في تحقيقنا للانتصار في النهاية".