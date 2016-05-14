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مرتضى منصور يوجه رسالة لجهاز الزمالك و ' يرفض التدخل في أزمة شيكابالا '

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مرتضى منصور يوجه رسالة لجهاز الزمالك و ' يرفض التدخل في أزمة شيكابالا ' مرتضى منصور يوجه رسالة لجهاز الزمالك و ' يرفض التدخل في أزمة شيكابالا '

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة إلى الجهاز الفني بقيادة محمد حلمي.

الزمالك فاز على بتروجيت بثنائية محمد إبراهيم ليصل إلى النقطة 54 خلف الأهلي المتصدر صاحب الـ62 نقطة.

وقال مرتضى منصور موجها حديثه لجهاز الزمالك: "عليكم بالفوز في كل المباريات المقبلة".

وأضاف خلال جلسته مع جهاز الزمالك مساء الجمعة "قاتلوا مع لاعبي الفريق من أجل أن يكون الجميع في حالة تركيز باستمرار".

ورفض مرتضى منصور التدخل في "أزمة مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا" من عدمها في المباريات، مؤكدا "الجهاز الفني له الحرية في اختيار شيكابالا".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد قرر سحب شارة القيادة من اللاعب بعد مشاركته جماهير الزمالك وتحديدا مجموعة أولتراس وايت نايتس المنتمية للقلعة البيضاء في توديع عمر جابر بوقت متأخر من ليل الأحد، فضلا عن إيقافه لأجل غير مسمى وتحويله للتحقيق. (طالع التفاصيل)

قبل أن يتطور الأمر ويعلن مرتضى عبر FilGoal.com أن "شيكابالا معروض للبيع". (طالع التفاصيل)، لكن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة أكد انتهاء المشكلة بعد اعتذار شيكابالا (طالع التفاصيل).

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد يوم الاثنين في الجولة الـ29 من الدوري المصري.

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