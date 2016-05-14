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الإسماعيلي لـ في الجول: الهزيمة أمام المقاصة؟ كانت متوقعة

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الإسماعيلي لـ في الجول: الهزيمة أمام المقاصة؟ كانت متوقعة الإسماعيلي لـ في الجول: الهزيمة أمام المقاصة؟ كانت متوقعة

أكد أحمد عبد الحليم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي أن الهزيمة التي تعرض لها فريقه على يد مصر المقاصة يوم الجمعة كانت متوقعة.

وكان المقاصة قد تغلب على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 27 من الدوري المصري.

وتحدث عضو مجلس إدارة الإسماعيلي لـFilGoal.com قائلا:"عدم التزام اللاعبين في المران خلال الأيام الأخيرة وعدم خوض التدريب الأساسي استعدادا لها لا بد أن يؤدي إلى الهزيمة".

وكان العديد من لاعبي الإسماعيلي قد انقطعوا عن مران الفريق بداعي عدم حصولهم على مستحقاتهم خلال الفترة الأخيرة ما جعل الإدارة ترغب في خوض المباراة بالناشئين.

ولكن نجح الجهاز الفني في احتواء الموقف وجمع اللاعبين قبل يوم من مواجهة المقاصة.

وواصل عضو مجلس إدراة الدراويش حديثه"كيف نفوز والجهاز الفني جمع اللاعبين ليلة المباراة"؟

وأتم"سنعقد اجتماعا عاجلا لبحث أوضاع الفريق ككل وتحسين أموره لتوفير الاستقرار له خلال ما تبقى من الموسم الجاري".

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