لعبة في الجول - عماد النحاس يختار أفضل 5 في تاريخ مصر.. ' الغزال الأسمر '

من هم أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر من وجهة نظر عماد النحاس؟ سؤال يُجيب عليه مدرب أسوان الحالي ولاعب الإسماعيلي والأهلي الأسبق لـFilGoal.com.
و لعبة FilGoal.com تقدم سلسلة أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظر نجوم اللعبة.
وسيقوم FilGoal.com باستفتاء نجوم كرة القدم لاختيار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.
وفي النهاية يعرض FilGoal.com بالنقاط حصيلة اختيار أفضل 5 لاعبين.
وجاءت اختيارات عماد النحاس على النحو التالي:
1- محمود الخطيب.
2- حسن شحاتة.
3- طاهر أبو زيد.
4- إبراهيم يوسف.
5- محمد أبو تريكة.