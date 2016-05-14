لعبة في الجول - عماد النحاس يختار أفضل 5 في تاريخ مصر.. ' الغزال الأسمر '

من هم أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر من وجهة نظر عماد النحاس؟ سؤال يُجيب عليه مدرب أسوان الحالي ولاعب الإسماعيلي والأهلي الأسبق لـFilGoal.com.

و لعبة FilGoal.com تقدم سلسلة أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظر نجوم اللعبة.

وسيقوم FilGoal.com باستفتاء نجوم كرة القدم لاختيار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.

وفي النهاية يعرض FilGoal.com بالنقاط حصيلة اختيار أفضل 5 لاعبين.

وجاءت اختيارات عماد النحاس على النحو التالي:

1- محمود الخطيب.

2- حسن شحاتة.

3- طاهر أبو زيد.

4- إبراهيم يوسف.

5- محمد أبو تريكة.