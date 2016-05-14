تقرير في الجول – كيف حول كارتيرون موسم دجلة من كارثي إلى استثنائي ' ومثال مازيمبي '

جمع وادي دجلة 11 نقطة من أول 12 مباراة خاضها في الدوري ليرحل المدير الفني للفريق حمادة صدقي عنه بعدما قاده خلال الموسم الماضي لاحتلال المركز الخامس في إنجاز تاريخي.

ونجحت إدارة الفريق في التعاقد مع المدير الفني السابق لمازيمبي باتريس كارتيرون.

وهنا كانت لحظة تغير وجه موسم وادي دجلة كليا نحو الأفضل.

"كارتيرون حقق الفارق معنا بدون شك والأرقام خير دليل، فلم نخسر في آخر 15 مباراة سوى مرة واحدة فقط أمام إنبي" هكذا تحدث محمد الجباس "دودي" لاعب وادي دجلة حديثه في وقت سابق لـFilGoal.com.

وهذا بالفعل ما حدث فقد قاد كارتيرون دجلة خلال 18 مباراة في كل المسابقات فاز 11 مواجهة وتعادل خمس مرات وهُزم مرتين فقط.

وللمصادفة فإن الهزيمتين الوحيدتين لدجلة مع مدربه الفرنسي كانتا أمام إنبي في الدوري وكأس مصر في دور الـ16.

ولكن على الرغم من ذلك فقد نجح المدرب الفرنسي في الارتقاء بدجلة في جدول ترتيب الدوري بقوة بعدما جمع 35 نقطة من أصل 48 ممكنة.

فقد خاض الفريق في الدوري مع كارتيرون 16 مباراة فاز في 10 مباريات وهُزم مرة واحدة وتعادل في خمس مواجهات.

إذن كيف حدث ذلك التحول؟

يجيب محمود علاء لاعب وادي دجلة لـFilGoal.com قائلا:"عندما جاء كارتيرون كانت الأمور صعبة للغاية لكنه تعامل معنا نفسيا وفنيا بطريقة رائعة وأعاد لنا ثقتنا في أنفسنا".

وواصل مدافع دجلة حديثه"بعد الفوز على الداخلية في أول مباراة له قال لنا نحن مازلنا في بداية الدوري وسنقوم ببناء طموح جديد لأنفسنا حتى نهاية الموسم".

وتابع لاعب حرس الحدود السابق"ومن هنا كانت البداية فقد انتصرنا على الإسماعيلي في ملعبه وتعادلنا مع اتحاد الشرطة وفزنا على الاتحاد السكندري والتعادل مع الزمالك ثم التغلب على طلائع الجيش، كل ذلك حول الأمور للأفضل".

ولكن أثناء تلك النتائج الإيجابية سقط دجلة أمام إنبي بثلاثة أهداف لهدفين لتكون تلك المباراة هي الهزيمة الأولى للفريق تحت قيادة كارتيرون.

فكيف تعامل المدرب الفرنسي مع ذلك الأمر؟

يجب محمود علاء مجددا"قال لنا ما حدث أمر طبيعي للغاية أهم شيء هو التركيز على إكمال ما بدأناه سويا، وهذا أثر فينا كثيرا وجعلنا نحقق نتائج جيدة للغاية".

وحدث ذلك الأمر بالفعل فبعد الهزيمة أمام إنبي تعادل دجلة مع غزل المحلة بهدف لمثله قبل أن يحقق أربعة انتصارات متتالية على حساب بتروجيت وإنبي -في الدور الثاني- واتحاد الشرطة ومصر المقاصة.

كل تلك النتائج الإيجابية رفعت من سقف طموحات وادي دجلة في إنهاء الدوري في المربع الذهبي ليختتم الموسم بطريقة لم يكن يتخيلها بعد بدايته المهتزة.

فما هو هدف وادي دجلة خلال الموسم الجاري؟

كارتيرون ذاته أجاب في وقت سابق لـFilGoal.com قائلا:" حينما فاوضني مسؤولو وادي دجلة كان طلبهم هو إنقاذ الفريق من الهبوط هذا الموسم".

وأضاف"تسلمت دجلة ورصيده 11 نقطة من 12 مباراة، أتمنى أن نتأهل لبطولة إفريقية بالطبع لكن هذا يبدو أمر غير منطقي ولا واقعي الآن ربما في المستقبل".

وتحدث محمود علاء"كارتيرون دائما ما يتحدث معنا عن كيف حقق دوري أبطال إفريقيا مع مازيمبي وكيف أن المشاركة في البطولات الإفريقية سيكون لها تأثير إيجابي علينا".

وأتم"هو مدرب يتميز بالذكاء ودائما ما يعطينا الثقة والطمأنينة ويذكرنا بأننا يمكننا تحقيق أشياء رائعة للفريق ولأنفسنا".

وذلك الأمر اتفق فيه دودي الجباس مع زميله محمود علاء الذي قال:"كارتيرون يعطي الثقة لكل اللاعبين ما يجعل حتى البدلاء يقدمون مباريات مميزة عندما يشاركون".