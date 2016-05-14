المزينة: شرطة دبي تهتم بالجاليات كافة على أرض الإمارة

استقبل اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، بهادور سفرزاده القنصل العام لجمهورية طاجيكستان في دبي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية الطاجيكية، ومناقشة بعض الأمور التي تتعلق بأبناء الجالية الطاجيكية المقيمين في دبي، وآخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد اللواء خميس مطر المزينة، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بالجاليات المقيمة كافة على أرض الإمارة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، مضيفاً أن شرطة دبي وضعت جل اهتمامها لتوفير الحياة الكريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، متمنيا التوفيق والنجاح في مهام عمله.

من جانبه، أشاد بهادور سفرزاده، بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي لبسط الأمن والأمان، وجهودها في توفير بيئة آمنة للاستثمار والإقامة على أرض الإمارة، وفي ختام اللقاء، أهدى اللواء خميس مطر المزينة بهادور سفرزاده، درع شرطة دبي، بمناسبة الزيارة.