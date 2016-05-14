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نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري والشامسي

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نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري والشامسي نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري والشامسي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان الحفل الذي أقامه أحمد بن جوعان الظاهري بمناسبة زفاف نجليه محمد إلى كريمة سالم راشد سعيد الشامسي ومنصور إلى كريمة سالم علي الشامسي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الاحتفالات بمركز المؤتمرات في مدينة العين الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان ووجهاء القبائل وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة ولفيف من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل عروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي.

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