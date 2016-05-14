منسوب مياه سد الملك فهد ببيشة يقترب من تسجيل رقم تاريخي

ما زال سد الملك فهد بمحافظة بيشة يواصل ارتفاعه بفعل الامطار التي هطلت على محافظة بيشة هذا العام، إضافة الى الامطار التي هطلت على روافد السد القريبة والبعيدة من المحافظة، مما ساهم في ارتفاع منسوب المياه في السد الى ارتفاع 44.5 مترا حسب موقع وزارة المياه والزراعة، مقتربا من الرقم التاريخي الأعلى الذي وصلت فيه المياه في السد عند 51 مترا تقريباً، وذلك في عام 1419 هجرية.

وفي حال استمرار هطول الامطار على روافد السد فمن المتوقع أن يصل الى الرقم التاريخي السابق وربما يتجاوزه، لكن تراجع كميات هطول الامطار في الفترة الحالية وتوقفها عن الكثير من المراكز والمحافظات في المنطقة اضافة إلى الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة يرجح استبعاد وصول الرقم التاريخي السابق.

وعلى مستوى كميات المياه في السد فقد وصلت حسب موقع وزارة المياه الى 150مليون متر مكعب، وبالتالي فهو يحل ثانيا بعد سد بيش في منطقة جازان من حيث كميات المياه فيه والذي يحتجز حوالي 170 مليون متر مكعب، وهذا يعني اقتراب كمية المياه في سد الملك فهد ببيشة من كمية المياه في سد بيش وربما يتجاوزه في حال مواصلة الامطار، في حين يأتي سد وادي حلي في محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة ثالثا من حيث مخزون المياه حيث تبلغ الكميات فيه حوالي 132.7 مليون متر مكعب.

وتعد السدود الثلاثة اكبر سدود المملكة التي بها كميات مياه كبيرة تتجاوز 100 مليون متر مكعب، أما بقية السدود فتقل كثيرا عن كميات المياه في هذه السدود، وبالتالي تعد روافد مهمة للمياه الجوفيه حولها اضافة إلى الاستفادة منها بعد تحليتها للاستخدامات المنزلية وأغراض الزراعة.