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السفير الكوري: نسعى لإبرام اتفاقيات مع المملكة في مجالات مختلفة

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السفير الكوري: نسعى لإبرام اتفاقيات مع المملكة في مجالات مختلفة السفير الكوري: نسعى لإبرام اتفاقيات مع المملكة في مجالات مختلفة

السفير الكوري بيونغ او كوون

} قال سفير كوريا الجنوبية في المملكة بيونغ او كوون أن بلاده تسعى لتعزيز تعاونها الثمين مع الرياض من خلال توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.

وأشار في تصريح لـ"الرياض" إلى سعي حكومة بلاده ابرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم في شتى المجالات، منوهاً بالاتفاق الاخير الذي تم بين وزارتي الاسكان في البلدين والذي بموجبه تقوم الشركات الكورية ببناء 100 ألف وحدة سكنية في الرياض.

ولفت السفير بيونغ او كوون إلى استمرار وتكثيف المشاورات والدراسات بشأن مفاعل "سمارت" النووي، إذ تم التوقيع على اتفاقية تشمل التعاون في الأبحاث والتطوير والبناء والتدريب تتعلق بهذا المفاعل خلال زيارة الرئيسة الكورية الجنوبية مؤخراً إلى المملكة.

وتعمل سيئول على الدفع بمزيد من المشاركة الفعالة للشركات الكورية في المشاريع داخل المملكة، لتشكل امتداداً للمشروعات البنية التحتية التي عملت عليها سابقاً، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، خاصة في ظل انعقاد اجتماع اللجنة الكورية المشتركة بشكل دوري، والتي تعمل على تعزيز التعاون الاستثماري بمشاركة القطاعين العام والخاص".

يذكر أن استيراد كوريا للمواد البترول الخام من المملكة بلغ 32 في المئة من إجمالي ما تستورده بلاده، وهذا يعكس عمق ومتناة العلاقات بين الرياض وسيئول التي تعود بالمنافع المشتركة للبلدين.

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