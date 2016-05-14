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«الإفراج عن المعتقلين» يتصدر مشاورات السلام اليمنية في الكويت

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اختتمت مشاورات السلام اليمنية في الكويت أمس جلسة عامة مشتركة بين الأطراف المتنازعة جرى خلالها استعراض جهود التوصل إلى تفاهم حقيقي لتسوية الأزمة اليمنية. وتبادلت الوفود اليمنية خلال الجلسة التي عقدت بإشراف مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تقييماتهم لعمل اللجان الثلاث لمشاورات السلام في الأيام الأربعة الماضية للاتفاق على الخطوات المقبلة بهدف التوصل إلى حل دائم وقابل للتنفيذ بما يتماشى مع المرجعيات المتفق عليها. ومن المقرر أن تستأنف مشاورات السلام جلساتها اليوم السبت لاستكمال بحث المسارين السياسي والأمني وكذلك ملف الأسرى والمعتقلين.

وكانت الاجتماعات قد تركزت على موضوعات عدة منها استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي والقضايا العسكرية والأمنية إضافة إلى بلورة مقترحات بالإفراج عن 50 % من الأسرى والمعتقلين لدى الأطراف اليمنية قبل حلول شهر رمضان المبارك والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك ومعايير اختيار القوائم الأولية.

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