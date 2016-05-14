بالصور..سفير كينيا بالقاهرة:مصر تعيش مرحلة من الاستقرار السياسى المناسب للاستثمار

أكد ايكيتلا جون سفير كينيا بالقاهرة، أن مصر تعيش حالياً فترة استقرار سياسى بعد ما شهدته من توتر بعد ثورة يناير فى عام 2011 ومرت بظروف عديدة صعبة، ولكنها تمر حالياً بمرحلة مستقرة مناسبة للاستثمار.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش حضوره حفل استقبال 4 طلاب أفارقة بالجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب، أنه منذ توليه منصبه كسفيراً لكينيا بالقاهرة منذ ثلاث سنوات وهو ينقل صورة إيجابيه عن مصر ويشجع على زيادة التبادل التجارى معها، خاصة أن مصر هى الدولة الثانية بعد الممكلة المتحدة التى وقعت كينيا معها شراكة بعد استقلالها.

وأشار سفير كينيا بالقاهرة إلى أن العلاقات بين مصر وكينيا على درجة وطيدة منذ 50 عاماً، ويوجد علاقات اقتصادية كبيرة وهناك مذكرات تفاهم وقعت مؤخراً لزيادة الاستثمار والاستيراد بين البلدين، موضحاً أن هناك مؤتمر اقتصادى سيعقد العام القادم فى مصر لتوقيع برتوكولات جديدة مع القاهرة.

وأوضح أن هناك أكثر من 80 طالب من كينيا يدروسون فى عدد من الجامعات المصرية، وهى جامعات الإسكندرية والقاهرة وقناة السويس، ومؤخراً الجامعة المصرية اليابانية بمنطقة برج العرب التى تتميز ببرامج علمية وبحثية متميزة.

رئيس هيئة موانئ بورسعيد يستقبل وفدا من مستثمرى كينيا لبحث فرص الاستثمار

>