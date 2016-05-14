مصدر أمنى: أيمن نور ما زال مدرجا على قوائم الترقب والمنع من السفر

أكد مصدر أمنى مسئول استمرار وضع الدكتور أيمن نور على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول على خلفية عدد من الاتهامات التى تحقق فيها النيابة العامة، أبرزها إشاعة أخبار كاذبة وتهديد السلم والأمن العام والتحريض على قلب نظام الحكم والتزوير.

وأشار المصدر إلى أن أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق المحسوبة على الإخوان له الحق فى العودة إلى مصر، وعليه أن يقدم نفسه لجهات التحقيق ليثبت براءته.

يشار إلى أن محامى أيمن نور أعلن فى تصريحات صحفية رغبة موكله فى العودة إلى مصر، وأنه طلب استطلاع رأى الأجهزة الأمنية ومؤسسة الرئاسة فى العودة خوفاً من الملاحقات القانونية.

وأشار محامى مؤسس حزب غد الثورة إلى أنه طلب منذ شهور استطلاع الرأى إلا أن الأجهزة لم ترد بالسلب أو بالإيجاب، ولم يذكر تفاصيل مكتفياً بالقول أن الطلب كان فى 2015.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال البلاغ المقدم من سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أحمد عبد العزيز قطان، ضد أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، لاتخاذ إجراءات التحقيق فى تزوير أوراق ونسبها للسفارة السعودية لتشويه بعض الشخصيات العامة.

وذكر "قطان" فى البلاغ رقم 6366 لـسنة 2016 عرائض النائب العام، أن "أيمن نور" ارتكب جريمة التزوير باستخدام وثيقة مصطنعة، زعم بأنها خاصة بمنح بعض المسئولين والشخصيات العامة المصرية، هدايا خاصة من السفارة السعودية، بهدف التشهير بتلك الشخصيات. وطالب أحمد عبد العزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، من النيابة العامة، فتح تحقيقات عاجلة فى اتهام "أيمن نور" بارتكاب جريمة التزوير، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإحالته للمحاكمة الجنائية لتشهيره بشخصيات عامة.

نيابة الجيزة الكلية تبدأ اليوم التحقيق فى بلاغ السفير السعودى ضد أيمن نور

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