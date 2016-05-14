للرجال فقط.. أقراص وكريمات موضعية لعلاج سرعة القذف

ما هى مشكلة سرعة القذف؟

أقراص علاج سرعة القذف

سرعة القذف " الكابوس المزعج الذى يؤرق منام الكثير من الرجال المتزوجين، والهاجس المرعب الذى يخشاه الكثير من الشباب العزاب، والعذاب النفسى والجسدى الذى تعانى منه فى صمت الكثير من السيدات، ورغم كل هذا يفضل الكثير من الرجال دفن رؤوسهم فى الرمال والإبقاء على سرية هذه المشكلة الطبية دون البحث عن حل لها.>بداية نوضح أن سرعة القذف هى مشكلة شائعة تصيب رجلا من بين كل ثلاثة خلال مرحلة ما من حياتهم، وتجعل الرجال عاجزين عن التحكم فى العملية الجنسية بمختلف تفاصيلها ولا يستطيعون تحديد مدتها، وغالبا ما يحدث القذف بعد مرور دقيقة أو أقل من بدء الإيلاج، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز علاجات سرعة القذف، حسبما نشر مؤخرا بموقع مركز مايو كلينيك الأمريكى.>لا توجد أى أدوية مصدق عليها رسميا بواسطة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لعلاج سرعة القذف، لكن تساهم التأثيرات الجانبية لبعض الأدوية فى علاج هذه المشكلة، ولا ينصح بتناولها إلا بعد استشارة الطبيب، وهى تشمل:

1.الادوية المضادة للاكتئاب: لها آثار جانبية تساهم فى تأخير عملية القذف مثل مجموعة أدوية "SSRIs" مثل عقار سيرترالين وباروكسيتين وفلوكسيتين، وإذا فشلت هذه الأدوية فى المهمة، يمكن تجربة فئة أخرى من الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات كعقار "كلوميبرامين" .

ولكن يجب الانتباه إلى أن تلك الأدوية لها آثار جانبية عديدة مثل: الغثيان وجفاف الفم والشعور بالنعاس وضعف الرغبة الجنسية والعديد من الآثار الجانبية على المخ.

2.بعض المسكنات القوية التى تساهم فى تخفيف آلام مرضى السرطان لها آثار جانبية تؤخر عملية القذف، ولكن لها مشاكل مرضية تتسبب فيها مثل الغثيان والصداع والدوخة.

3.بعض أدوية علاج الضعف الجنسى وتقوية الانتصاب مثل السيلدنافيل والتادالافيل وفاردينافيل قد تساهم فى تأخير عملية القذف، ولكن لها آثار جانبية مثل: الصداع ومشاكل بالرؤية واحتقان الأنف واحمرار الوجه.

المخدرات الموضعية لعلاج سرعة القذف

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>ومن الحلول العلاجية الرائعة لسرعة القذف:ا لكريمات والبخاخات الموضعية المحتوية على الليدوكايين والبريلوكايين، وهى تساهم فى تأخير عملية القذف، حيث تُحدث تأثيرا مخدرا يعمل على تنميل أعصاب العضو، ويحد من الإحساس بالمتعة أثناء العملية الجنسية، وبالتالى تتأخر عملية الإنزال، وينصح باستخدام هذه المستحضرات قبل اللقاء الجنسى بفترة كافية، وتكمن مشكلتها فى أن بعض الرجال يعانون من قلة المتعة الجنسية حال استخدمها.