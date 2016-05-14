أشخاص يعترضون حملة أمنية بالأقصر خلال عملية ضبط دراجات بخارية غير مرخصة

شهدت قرية العشى شمالى محافظة الأقصر، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مشادات بين حملة أمنية وعدد من أبناء القرية، وذلك عقب إلقاء القبض علي عدد من شباب القرية لرفضهم تسليم الدراجات البخارية الغير مرخصة أثناء الحملة، وإحتكاكهم بإثنين من رجال الشرطة ضمن الحملة.

البداية كانت بخروج حملة أمنية من مديرية أمن الأقصر، لضبط الدراجات البخارية الغير مرخصة بمناطق الزينية والعشى، وألقت القوات القبض على عدد من شباب قرية العشى بحوزتم دراجات غير مرخصة، فتجمهر الأهالى بمكان الحملة التى إستقرت بالقرب من القرية، ونشبت مشادات بين الأمن وأبناء القرية، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن القبض علي حوالى 13 شاب بقرية العشى عقب المشادات التى أسفرت عن احتكاك أبناء القرية برجلي شرطة لدى مطاردتهم للشباب داخل القرية، ولم تسفر المشادات عن وقوع مصابين جراء الواقعة.

محافظ الأقصر يقيل رئيس قرية "العشى" من منصبه ويحيل أطباء الوحدة للتحقيق