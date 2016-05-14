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اليوم.. محاكمة متهمى "أحداث شارع السودان"

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اليوم.. محاكمة متهمى "أحداث شارع السودان" اليوم.. محاكمة متهمى "أحداث شارع السودان"
تنظر، اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شارع السودان".

وضم أمر الإحالة 21 متهماً من بينهم 13 محبوسًا، اتهمتهم النيابة بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية المؤسسة على خلاف أحكام القانون، والتى تهدف لقلب نظام الحكم، والإضرار بالوحدة الوطنية، كما اتهمتهم بحيازة أسلحة وذخائر وتعطيل حركة المرور واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين، وكذلك الاشتراك فى تجمهر غرضه ارتكاب جرائم القتل والتخريب.

من جهتهم أنكر المتهمون المحبوسون الاتهامات المسندة إليهم، وطلب دفاعهم أجلاً للإطلاع وسماع شهود الإثبات، وأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة نوفمبر مع استمرار حبس المتهمين للإطلاع، كما قررت المحكمة ندب المحامى "عامر علوان" للدفاع عن المتهمين الرابع والسادس والتاسع والثانى عشر، كما أمرت النيابة بإعلان شهود الإثبات.


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