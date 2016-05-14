طرق زراعة الشعر



الصلع هو فقدان الشعر بكثافة في فروة الرأس، بحيث تصبح منطقة ما أوالرأس كاماة خالية من الشعر تمامًا.

ويعتبر الصلع مرض من الأمراض الشائعة فى الوقت الحالي، ويصيب كلًا من الرجال والسيدات، ولكنه يختلف من الرجل عن السيدة.

و ينتج عن مرض الصلع فقدان للشعر فى مناطق واضحة وظاهرة مثل مقدمة الرأس أو فى وسط الرأس ويبقى جوانب الرأس وأسفل الرأس بهما شعر، وقد يتطور الصلع إلى صلع كلي بمعنى سقوط شعر الرأس كله بما فيه الجانبين وأسفل الرأس.

ويرجع الصلع لعدة أسباب وعوامل قد تكون وراثية، أو بيئية، أو صحية، أو عن طريق الاهمال، أو التفريط والمبالغة في العناصر المغذية للشعر أو للجهل وعدم المعرفة أوغير ذلك.

ويجب أن نعرف جميعًا أنه لا يوجد أي منتج يعيد الشعر مره أخرى إلا زراعة الشعر وهي الكفيلة لاستراجع الشعر مرة أخرى بصفة دائمة.

من هو الشخص الذي يحتاج إلى زراعة الشعر ؟

الشخص الذي يتوافر لديه هذه الصفات :

1– يمتلك شعر صحي في مؤخرة وعلى جانبي الرأس لأنها المناطق المانحة. – يهتم بمظهره وشكله ويحب أن يظهر بافضل صوره. كما ظهر في الاونة الاخير اهتمام الشباب بزراعة شعر الذقن من أخل متابعة احدث صيحات الموضة

ماذا تعني زراعة شعر ؟

لا نستطيع القول بأنها عملية جراحية .. ولكنه إجراء يتم فيه استئصال الشعر من جذورها من مؤخرة الرأس، وزرعه في مقدمه الرأس في المكان الخالي من الشعر.

هذا الإجراء يتم بتخدير موضعي لفروة الرأس فقط، والشخص يكون مستيقظ وفي كامل وعيه.

أنواع زراعة الشعر :

توجد طريقتان لأخذ الشعرة من جذورها حتي يتم زرعها في مقدمه الرأس

الطريقه الأولى لزراعة الشعر:

وتسمى طريقة الشريحة لزراعة الشعر follicular unit transplantation (FUT)

وهي التي يؤخذ فيها شريحة صغيرة من مؤخرة الرأس ويتم تقسيمها إلى شرائح صغيرة جدًا، بحيث كل شريحة تحتوي على شعرة واحدة، أو شعرتين فقط تحت ميكروسكوب مخصص لذلك.

الطريقة الثانية لزراعة الشعر:

وهي الأحدث والتي يتم العمل بها حاليًا وتسمى طريقة زراعة الشعر الاقتطاف الغير جراحية لزراعة الشعر الطبيعي follicular unit extraction (FUE) .

ويتم الاستعانة بجهاز يقوم بسحب شعرة واحدة من جذورها مع البصيلة لزرعها بطريقة مباشرة في الجزء المطلوب.

بمجرد إخراج الشعرة من جذورها يتم زرعها في الطريقتين بنفس الطريقة .. وهي عمل ثقوب صغيره جدًا في الجزء المراد والتي يتراوح عددها من مئات إلى آلاف البصيلات وهي عمليه طويلة نسبيًا لأنه يتم زرع هذه البصيلات واحدة تلو الأخرى.

النتائج المرجوة من إجراء زراعة الشعر:

جميع البصيلات التي تم زرعها تنبت ويظهر الشعرفي المكان المطلوب خلال شهر إلى شهرين ويعود الشعر إلى مقدمة الرأس مرة أخرى، خلال مدة لا تزيد عن 6أشهر، والتي ينمو فيها الشعر بالكامل لياخذ طوله الطبيعي.

ولا توجد أي مضاعفات لإجراء زراعة الشعر، نظرًا لأنها تتم ببنج موضعي، قد يحدث بعض الالتهابات يمكن تفاديها بالمضادات الحيوية

قد تحدث بعض التورمات والكدمات في منطقه الجبهة تزول بالتدريج.

ما يجب أن تفعله بعد عمليىة زراعة الشعر

ولاتلمسوا المناطق المزروعة أبدًا لمدة 3 أيام , لا تجعلها تمس أو تبل بالماء, ولا تحكوها ابداً.

وأول أسبوع من زراعة الشعر أجعل رأسك عالياً، وذلك باستخدام وسادة عالية ونم على الظهر وخاصة اثناء النوم .

وعند الانتفاخ راجع مترجم الطبيب ليعطيك النصائح لا تنم ورأسك منحدر للأسفل , ضع الثلج او ماء بارد على الجبهة لمدة 3 ايام الأولى لكي لا يقع انتفاخ في الوجه .

لا تقم بهذه النشاطات ورأسك منحدر للأسفل مثل قرأة الكتاب أو استخدام الكمبيوتر …. الـخ . أي شي يجعل راسك لاسفل

ولا تسعمل الاسبرين أو الكحول في فترة القيام بالعملية .

ولا تقوم بالرياضة ولا تدخل البحر ولا المسبح ولا الحمام الساخن خلال الشهر الأول من القيام بالعملية .

وضع قبعة على رأسك في الايام المشمسة الى حد ان يطول شعرك , يجب عليك أن تحمي المناطق المزرعة من الشمس الحارة والقوية . ومستشفى حياة هير يعطيك قبعة خاصة وربطة خلال الفترة الأولى من العملية

سيبدأ شعرك يطول بعد 3 اشهر من القيام بالعملية . فلا داعي للقلق خلال الاشهر الاولى من تساقط الشعر

ولا تقلق عندما يخرج بعض الحبوب أو الاحمرار في المناطق التي اخذ منها الشعر او في المنطقة المزروعة عند بعض الاشخاص , وهذا وقوعه نادر.

وإذا حصل هذا سيزول الحب والأحمرار عندما يبدأ الشعر يطول بعد 3 أشهر,

وعدم ممارسة الجنس خلال الاسبوع الاول من العملية، و المواظبة على تعليمات استهدام الدواء التي يعطيك الطبيب اياها بعد العملية.

وإن شاء الله تنجح العملية وينمو لك شعرًا جذابًاـ أنيقًا، يعيد لك مظهرك الجذاب الخلاب الذي تفحر وتتباهى به وسط أصحابك.

شبكةعيونالإخبارية

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