الحسم الأوروبي - صراع منتظر بين برشلونة وريال.. منافسة إنجليزية ومعركة في ألمانيا

يُسدل الستار رسميا على موسم مثير في الدوريات الاوروبية الكبرى يومي السبت والأحد. موسم كان حافلا بالمفاجآت، ليستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي. موسم كان شاهدا على قتال يوفنتوس لتحقيق لقبه المفضل وإنجاز تاريخي لبيب جوارديولا مع بايرن ميونيخ.

وعلى الرغم من إراحة منتظرة لأغلب النجوم في الدوريات الكبرى نظرا لوجود نهائيات الكؤوس وكذلك أوروبا، إلا أن اليوم الأخير لن يكون خاليا من الإثارة والتنافس.

ويستعرض Filgoal.com الصراعات التي ستشهدها جولة الحسم في الدوريات الخمس الكبرى.

إسبانيا

لقب الدوري

بعد خروج أتليتكو مدريد رسميا من المنافسة انحصر لقب الدوري بين الكبيرين برشلونة وريال مدريد.

برشلونة يحتل الصدارة برصيد 88 نقطة ويواجه غرناطة خارج ملعبه بينما ريال مدريد صاحب الـ87 نقطة يحل ضيفا على ديبورتيفو لاكورونيا في ملعب ريازور.

غرناطة صاحب المركز الـ16 وبـ39 نقطة ضمن البقاء رسميا هذا الموسم، فسبورتينج خيخون صاحب المركز الـ18 يملك في رصيده 36 نقطة وفي حالة حقق الفوز في مباراته الأخيرة أمام فياريال فيتساوى مع غرناطة بنفس الرصيد.

لكن الدوري الإسباني يحسم بالمواجهات المباشرة وغرناطة تعادل مع خيخون 3-3 في لقا الذهاب قبل أن يفوز بلقاء الإياب بنتيجة 2-0 لذا فالتفوق لصالحه في المواجهات المباشرة.

وبرغم تأكد بقاؤه يأمل ريال مدريد أن يهديهم غرناطة لقب الدوري بتعطيل برشلونة سواء بالفوز أو التعادل مع تحقيق الفريق الملكي للفوز على ديبورتيفو لا كورونيا.

معركة الهبوط

في الجانب الأسفل من الترتيب لم يهبط رسميا سوى ليفانتي. رايو فاليكانو في المركز التاسع عشر برصيد 35 نقطة وفوقه سبورتنج خيخون في المركز الثامن عشر برصيد 36 نقطة وخيتافي في المركز السابع عشر ويملك 36 نقطة.

فاليكانو يواجه ليفانتي، وخيتافي يواجه ريال بيتيس، وخيخون يواجه فياريال.

خيتافي يملك أفضلية المواجهات المباشرة على حساب سبورتنج خيخون، بينما يملك رايو فاليكانو الأفضلية على حساب الاثنين.

إذا في حالة التساوي في النقاط يهبط خيتافي وسبورتنج خيخون ويبقى رايو فاليكانو في الدرجة الأولى.

إنجلترا

ليستر سيتي توج بالدوري رسميا قبل النهاية بجولتين، وفوز سندرلاند على إيفرتون أرسل الثنائي نيوكاسل يونايتد ونورويتش سيتي للدرجة الثانية رفقة أستون فيلا، ولكن يوجد صراع أخر في الدوري الإنجليزي.

المركز الرابع

الصراع على المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا يشتعل بين قطبي مانشستر.

يونايتد فرط في فرصة ذهبية بعد خسارته أمام وست هام والتي جمدت رصيده عند 63 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين عن سيتي.

ويأمل الفريق الأحمر في أن يحقق سوانزي سيتي مفاجأة بهزيمة ضيفه مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة ليقفز فريق المدرب لويس فان جال للمركز الرابع إذا ما حقق الفوز على بورنموث.

الوصافة

كما أن صراع المركز الثاني بين الثنائي اللندني توتنام وأرسنال لن يحسم سوى في اليوم الأخير.

توتنام يملك 70 نقطة ويحل ضيفا على نيوكاسل بينما أرسنال يملك 68 نقطة ويستضيف أستون فيلا.

في حالة فوز أرسنال وخسارة توتنام يتراجع الديوك للمركز الثالث مفسحين المجال للمدفعجية لوصافة ليستر سيتي.

الدوري الأوروبي

وهناك صراعا على التأهل للدوري الأوروبي بين وست هام وساوثامبتون وليفربول، أصحاب المراكز من السادس للثامن برصيد 62 و60 و59 نقطة وبفارق أهداف +15، +15، +13 على الترتيب.

وست هام يواجه ستوك سيتي، فيما يواجه ساوثامبتون كريستال بالاس، ويحل ليفربول ضيفا على وست بروميتش.

قوانين الاتحاد الإنجليزي المعدلة تقضي بتأهل صاحب المركز الخامس وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي وبطل كأس الرابطة للدوري الأوروبي.

مانشستر سيتي حقق كأس الرابطة لكنه قد يشارك في دوري أبطال أوروبا لذا يحل محله وست هام صاحب المركز السادس، كريستال بالاس وصل لنهائي كأس الاتحاد ويتأهل مباشرة للدوري الأوروبي في حالة التتويج على حساب مانشستر يونايتد.

في حالة تأهل مانشستر سيتي لدوري أبطال أوروبا وتتويج مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي يتأهل الأخير للدوري الأوروبي رسميا أيا كان مركزه، والذي في أسوأ الأحوال (خسارته من بورنموث وتحقيق وست هام وساوثامبتون للفوز) سيكون السابع، ويتأهل معه وست هام وساوثامبتون.

يونايتد قد لا يشارك أوروبيا مطلقا إذا ما خسر الكأس وخسر أمام بورنموث وحقق ملاحقوه الفوز، بينما ليفربول قد يشارك في دوري أبطال أوروبا كفريق إنجليزي خامس إذا ما حقق الدوري الأوروبي بصرف النظر عن موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

أو قد يشارك في الدوري الأوروبي إذا حقق الفوز على وست بروميتش مع خسارة ساوثامبتون ووست هام وتخطيهم بفارق الأهداف.

يتم اللجوء لفارق الأهداف في حالة التعادل في النقاط لتحديد ترتيب الفرق.

إيطاليا

الوصافة

حسم يوفنتوس اللقب وأكمل نابولي وروما نصاب الأندية الثلاثة التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم لكن يتبقى تحديد من سيتأهل لدور المجموعات مباشرة ومن سيخوض الأدوار التأهيلية.

نابولي في المركز الثاني برصيد 79 نقطة ويستضيف فروزينوني الهابط رسميا في الجولة الأخيرة، بينما يحل روما الذي يملك 77 نقطة ضيفا على ميلان في ملعب سان سيرو.

الترتيب في إيطاليا مثله مثل إسبانيا يحدد بالمواجهات المباشرة التي يتفوق بها روما بفوز وتعادل أمام نابولي هذا الموسم لذا في حالة التساوي في النقاط يتأهل فريق النجم محمد صلاح لدور المجموعات مباشرة.

معركة الهبوط

فروزينوني وهيلاس فيرونا هبطا للدرجة الثانية رسميا، باليرمو في المركز الـ17 برصيد 36 نقطة وكاربي في المركز الـ18 برصيد 35 نقطة.

باليرمو يواجه هيلاس فيرونا، وكاربي يحل ضيفا على أودينيزي.

في حالة التعادل في النقاط يتم اللجوء لفارق الأهداف التي يتفوق بها كاربي نظرا لتساوي الفريقان في المواجهات المباشرة والأهداف المسجلة.

ألمانيا

صراع الهبوط

نظام الهبوط في الدوري الألماني معقد قليلا، فصاحبي المركزين 17 و18 يهبطا مباشرة للدرجة الثانية بينما يمنح صاحب المركز الـ16 فرصة أخرى ليواجه صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية ذهابا وإيابا، الفائز بمجموع اللقاءين يلعب في الدرجة الأولى والخاسر في الثانية.

هانوفر هبط رسميا، شتوتجارت يحتل المركز الـ17 برصيد 33 نقطة بفارق أهداف -23 ويواجه فولفسبورج في الجولة الأخيرة.

فيردر بريمن يحتل المركز الـ16 برصيد 35 نقطة وبفارق أهداف -16 ويواجه إينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الـ15 برصيد 36 نقطة بفارق أهداف -17.

فوز شتوتجارت وخسارة بريمن تهبط بالأخير رسميا وتمنح الأول فرصة مواجهة ثالث الدرجة الثانية باحتلاله المركز الـ16.

فوز بريمن يبقيه في الدرجة الأولى ويرسل إينتراخت لمراكز الهبوط، وقد يهبط رسميا في حالة فوز شتوتجارت بفارق كبير يجعله يتخطاه بفارق الأهداف.

فرنسا

المركز الثالث

يحتل موناكو المركز الثالث آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا برصيد 62 نقطة يليه نيس صاحب المركز الرابع برصيد 60 نقطة. يستضيف الأول مونبليه بينما يواجه الثاني جينجان خارج ملعبه.

في حالة التساوي في النقاط يتم اللجوء لفارق الأهداف +5 لموناكو، +16 لنيس.

الدوري الأوروبي

سان إيتيان في المركز الخامس برصيد 58 نقطة وبفارق أهداف +6 ويواجه ليل صاحب المركز السادس برصيد 57 نقطة وبفارق أهداف +11. فوز أحد الفريقين يرسله مباشرة للدوري الأوروبي رفقة نيس أو موناكو.

صراع الهبوط

تولوز في المركز السابع عشر برصيد 37 نقطة وبفارق أهداف -11 يواجه أنجيه خارج ملعبه، بينما أجاكسيو وبنفس الرصيد من النقاط وبفارق أهداف -20 في المركز الثامن عشر يواجه لوريان خارج ملعبه.