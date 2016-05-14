صلاح ضد ميلان – تحدي يحدث لأول مرة.. وانتظار هدية فروسينوني

رحلة جديدة وأخيرة الموسم الجاري يخوضها محمد صلاح رفقة روما وذلك حينما يحل ضيفا على ميلان في ملعبه سان سيرو والذي يستضيف أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا بعد عدة أسابيع.

ويواجه روما منافسه ميلان في إطار الجولة 38 من الدوري الإيطالي، ويحتل الذئاب المركز الثالث برصيد 77 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي.

بينما يأتي ميلان في المركز السابع بـ57 نقطة.

تحدي جديد

صلاح منذ انتقاله لإيطاليا بداية من فيورنتينا ثم روما لم يواجه ميلان سوى مرة واحدة فقط شارك فيها كبديل وكانت مع الذئاب.

فخلال الموسم الماضي غاب صلاح عن مواجهة ميلان في الدور الثاني مع فيورنتينا والتي فاز بها الأخير بهدفين لهدف وجلس خلالها هو على مقاعد البدلاء.

أما الموسم الحالي فشارك صلاح كبديل لمدة 34 دقيقة فقط مع روما في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وخلال تلك المباراة بلغت دقة تمريرات صلاح 91%، وصنع فرصتين لزملائه، وأرسل عرضية واحدة ناجحة، وحاول مراوغة الخصم مرة واحدة ولكنه فشل فيها.

خريطة تحركات صلاح ضد ميلان

لذا فالمباراة المقبلة ستكون تحدي جديد بالنسبة للاعب المصري فهو لم يستطع تسجيل أو صناعة أي هدف ضد ميلان حتى الآن، وما أحوج روما لمجهوداته في ذلك اللقاء وذلك بسبب نابولي.

هدية فروسينوني

روما يتأخر عن نابولي بفارق نقتطين ويحتاج الذئاب للفوز على ميلان مع تعادل الأخير مع فروسينوني أو هزيمته ليتأهل لدوري أبطال أوروبا مباشرة لدور المجموعات.

فالقواعد تنص على أن بطل الدوري الإيطالي ووصيفه يشاركان في دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، بينما يضطر صاحب المركز الثالث لخوض التصفيات.

فروسينوني يحتل المركز الـ19 وقبل الأخير في الدوري الإيطالي وهبط رسميا لذا فإن المباراة بالنسبة له تحصيل حاصل، ولكنه قد يرغب في ترك بصمة بتقديم هدية لروما قبل وداع المسابقة.