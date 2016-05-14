بالصور.. تجهيز سوق جديد لنقل الباعة الجائلين لقطع غيار السيارات المستعملة ببورسعيد

أكد السعيد رخا رئيس حى الضواحى ببورسعيد، أنه تم الإعداد لإنشاء وتجهيز سوق جديد مجمع لنقل الباعه الجائلين لقطع غيار السيارات المستعمله من منطقه بنك الاسكان بالضواحى إلى السوق الجديد الكائن بشارع مصطفى كامل.

ولفت إلى أن مساحه السوق الجديد 1600 متر مربع، وتستوعب 400 باكية للباعه الجائلين الذين تم حصرهم مبدئيا بمنطقه بنك الاسكان بحى الضواحى .

و من جانبه أكد رخا فى تصريحات صحفيه أن إنشاء السوق يعد نقله نوعيه وحضاريه للانتهاء من مشكله إشغالات قطع غيار السيارات المستعمله بمنطقه بنك الاسكان والتى ظلت لعده أعوام تؤرق سكان المنطقة لما تمثله من تلوث بيئى خطير وقنبلة موقوته تهدد السكان .

وقال رخا أن تسكين الباعه الجائلين سوف يتم فور الانتهاء من أعمال الإنشاء والتجهيزلإستيعاب كافه الباعه الجائلين بالمنطقه بعد تدخل المعدات لرفع المخلفات والرمال وتجريف التربه تمهيدا لتقسيمها الى بواكى بطول 2 متر مربع وتاجيرها بحق الإنتفاع السنوى .

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