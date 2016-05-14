طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية يبدأون امتحاناتهم اليوم فى أسوان

أكد أحمد موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية ستنطلق اليوم السبت، فيما ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها، يوم السبت الموافق 21 من الشهر نفسه، وتنتهى فى 16 يونيو المقبل.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الابتدائية بلغ 27572 تلميذًا وتلميذة، موزعين على 454 لجنة على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 24848 طالبًا وطالبة، موزعين على 276 لجنة على مستوى المحافظة.

بدء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بأسوان غدا