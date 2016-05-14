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فور المهندس محمد حسن عبدالحليم بأول مقعد لنقيب المهندسين بالأقصر

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فور المهندس محمد حسن عبدالحليم بأول مقعد لنقيب المهندسين بالأقصر فور المهندس محمد حسن عبدالحليم بأول مقعد لنقيب المهندسين بالأقصر
أسفرت نتيجة أول إنتخابات لفرع نقابة المهندسين بالأقصر، عن فوز المهندس محمد حسن عبدالحليم بمقعد النقيب، كأول نقيب على مستوى المحافظة، حيث تنافس على مقعد النقيب 4 مرشحين، على رأسهم المهندس محمد حسن عبدالحليم "مهندس مدني"، والذى قاد من قبل مجموعة معًا والمهندس خالد أبو القاسم عبد الجليل بشركة توليد الكهرباء بالأقصر "مهندس ميكانيكا" والمهندس عبد الهادي محمد عبد اللطيف مدير هيئة الأبنية التعليمية بقنا "مهندس مدنى" وأسامة السيد محمد خليل مهندس عمارة".

وكان قد بلغ عدد المصوتين في الانتخابات 426 مهندسًا في لجنتي الأقصر وأرمنت و330 مهندسًا في مدينة إسنا بإجمالى 956 مهندسًا بنسبة 24 % من إجمالي عدد أعضاء النقابة الفرعية البالغ 3180 مهندسًا.

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