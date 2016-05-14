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احتفالية كبيرة لاعلان الوادى الجديد خالية من الأمية غدا الأحد

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احتفالية كبيرة لاعلان الوادى الجديد خالية من الأمية غدا الأحد احتفالية كبيرة لاعلان الوادى الجديد خالية من الأمية غدا الأحد
تحتفل محافظة الوادى الجديد، غدا الأحد باعلان المحافظة خالية من الأمية فى احتفالية كبيرة ينظمها ديوان عام المحافظة بقاعه المؤتمرات بديوان عام المحافظه بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد والدكتور أسامه فراج رئيس هيئه محو الأميه وتعليم الكبار، وذلك بعد أن أعلن فرع الهيئة نجاح المحافظة فى القضاء على الأمية على مستوى كافة المراكز والقرى التابعة لها .

وقال عشماوى فى تصريح صحفى أن اعلان محافظة الوادى الجديد خالية من الأمية يمثل حدثا بالغ الأهمية بعد أن نجحت المحافظة بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فى تحقيق الهدف الذى سبق وأن أعلنته المحافظة كتحدى حقيقي للقضاء على الأمية تماما بالمحافظة وهو ما تم تحقيقه فعليا .
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