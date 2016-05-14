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"زراعة الوادى الجديد" تنفذ برنامجا لوقاية أشجار نخيل البلح من حشرة الأكاروس

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"زراعة الوادى الجديد" تنفذ برنامجا لوقاية أشجار نخيل البلح من حشرة الأكاروس "زراعة الوادى الجديد" تنفذ برنامجا لوقاية أشجار نخيل البلح من حشرة الأكاروس
قال الدكتور محسن عبد الوهاب مدير عام مديريه الزراعة بالوادى الجديد أن المديرية بدأت فى تنفيذ برنامج لمقاومة حشرة الاكاروس والمعروفة بالمحافظة باسم "الغبيرة"، وهى عبارة عن حشرة تصيب جريد النخل وكذا الليف المتواجد به ثم تنتقل إلى البلح المحصول الرئيسى والإستراتيجى للمحافظة.

وأضاف عبد الوهاب، فى تصريحات صحفية، أن المديرية وزعت كميات كبيرة من مادة الكبريت على الفلاحين والمزارعين لرشها بالمزارع لوقاية النخيل، وذلك فى إطار تنفيذ برامج المكافحة والوقاية لمحصول البلح ضد الطفيليات والإمراض التى تصيب النخيل وتهدد محصول المحافظة الرئيسى بالتدمير.

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