إخلاء سبيل صيدلى بكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالجيزة

أمرت نيابة البدردشين بإخلاء سبيل صيدلى بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازته 11 ألف قرص مخدر، وكمية من المنشطات الجنسية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات بوساطة لجنة من وزارة الصحة.

وردت معلومات العميد حسن عليوة، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد اتجار "س.م" صيدلى بالمواد المخدرة، مستغلاً الصيدلية الخاصة به فى ترويج بضاعته فى الحوامدية.

وبتقنين الإجراءات، والحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم، وضبطه وبحوزته 11 ألف قرص مخدر، بالإضافة إلى عدد من الأمبولات والزجاجات والمنشطات الجنسية مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

- القبض على صيدلى بحوزته 11 ألف قرص مخدر ومنشطات جنسية فى الحوامدية بالجيزة

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