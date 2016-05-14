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حريق هائل فى محطة وقود مصر للبترول بالمنوفية وإصابة عامل

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حريق هائل فى محطة وقود مصر للبترول بالمنوفية وإصابة عامل حريق هائل فى محطة وقود مصر للبترول بالمنوفية وإصابة عامل
تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على حريق هائل بمحطة وقود التعاون للبترول الكائنة بمدينة شبين الكوم.

أسفر الحريق، عن إصابة عامل بالمحطة وتم نقله لمستشفى شبين الكوم الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء خالد بيبرس مدير إدارة الحماية المدنية يفيد نشوب حريق بمحطة تعاون مصر للبترول بشبين الكوم، وبالانتقال السريع لرجال الاطفاء تم السيطرة على الحريق.


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