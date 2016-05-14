"الحاصلات الزراعية":قرار استيراد الأرز إيجابى بعد فشل "التموين" فى توفيره

أكد مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باستيراد نحو 80 ألف طن من الأرز خطوة إيجابية بعد تأخر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تغطية الاحتياجات أكثر من مرة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ، أن استيراد كميات تتراوح من 30 إلى 40 ألف طن تكفى لسد احتياجات الأسواق وكسر احتكار التجار، والضغط عليهم لخروج الكميات المخزونة لديهم، مشيراً إلى أن استيراد الحكومة للأرز سيكون بمواصفات أرز طويل الحبة، وليس مستدير وقصير الحبة المقارب فى مواصفاته للأرز المصرى.

وأشار إلى أن وزارة التموين أعلنت عن مناقصات منذ شهرين لاستيراد الأرز، ورفضت جميع العروض التى تقدمت إليها، رغم أن الشركات التى تقدمت للمناقصة قامت بتوفير أرز من الهند مستدير الحبة وقريب من الأرز المصرى، وانتهى حالياً موسم حصاد الأرز الهندى والمتوفر فى العالم الآن هو الأرز طويل الحبة.

وأوضح أن مجلس الوزراء كان لابد أن يتدخل سريعاً، بعد أن وصل سعر الأرز المصرى إلى 8.5 جنيهاً للكيلو، ومن المتوقع أن يصل إلى 9 جنيهات للمستهلك، وطالب النجارى المستهلك المصرى بمقاطعة شراء الأرز لفترة للضغط على التجار وأن يتم استبداله بالمكرونة أو أى سلع أخرى، لمعاقبة التجار المحتكرون.

ويذكر أن رئيس الوزراء أعلن أنه فيما يخص سلعة الأرز، فقد تم استعراض الموقف الحالى له، وتقرر خلال الاجتماع استيراد 80 ألف طن أرز فوراً من خلال هيئة السلع التموينية، وذلك بما يضمن توفير الاحتياجات اللازمة للأسواق.

الحكومة: استيراد 80 ألف طن أرز.. وأرصدة السكر والزيت واللحوم كافية

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