أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الحاصلات الزراعية":قرار استيراد الأرز إيجابى بعد فشل "التموين" فى توفيره

Google+ Print
"الحاصلات الزراعية":قرار استيراد الأرز إيجابى بعد فشل "التموين" فى توفيره "الحاصلات الزراعية":قرار استيراد الأرز إيجابى بعد فشل "التموين" فى توفيره
أكد مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باستيراد نحو 80 ألف طن من الأرز خطوة إيجابية بعد تأخر وزارة والتجارة الداخلية فى تغطية الاحتياجات أكثر من مرة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ، أن استيراد كميات تتراوح من 30 إلى 40 ألف طن تكفى لسد احتياجات الأسواق وكسر احتكار التجار، والضغط عليهم لخروج الكميات المخزونة لديهم، مشيراً إلى أن استيراد للأرز سيكون بمواصفات أرز طويل الحبة، وليس مستدير وقصير الحبة المقارب فى مواصفاته للأرز المصرى.

وأشار إلى أن وزارة التموين أعلنت عن مناقصات منذ شهرين لاستيراد الأرز، ورفضت جميع العروض التى تقدمت إليها، رغم أن الشركات التى تقدمت للمناقصة قامت بتوفير أرز من الهند مستدير الحبة وقريب من الأرز المصرى، وانتهى حالياً موسم حصاد الأرز الهندى والمتوفر فى العالم الآن هو الأرز طويل الحبة.

وأوضح أن مجلس الوزراء كان لابد أن يتدخل سريعاً، بعد أن وصل سعر الأرز المصرى إلى 8.5 جنيهاً للكيلو، ومن المتوقع أن يصل إلى 9 جنيهات للمستهلك، وطالب النجارى المستهلك المصرى بمقاطعة شراء الأرز لفترة للضغط على التجار وأن يتم استبداله بالمكرونة أو أى سلع أخرى، لمعاقبة التجار المحتكرون.

ويذكر أن رئيس الوزراء أعلن أنه فيما يخص سلعة الأرز، فقد تم استعراض الموقف الحالى له، وتقرر خلال الاجتماع استيراد 80 ألف طن أرز فوراً من خلال هيئة السلع التموينية، وذلك بما يضمن توفير الاحتياجات اللازمة للأسواق.

الحكومة: استيراد 80 ألف طن أرز.. وأرصدة السكر والزيت واللحوم كافية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات