النائب حمدى بخيت: جارى إعداد قانون جديد للشرطة بالتنسيق مع الداخلية

كشف اللواء حمدى بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إنه جارى إعداد قانون رعاية أسر شهداء الشرطة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، عقب تكليف رئيس المجلس الدكتور على عبد العال اللجنة بإعداد القانون بعد حادث حلون الإرهابى.

وأوضح بخيت لـ"اليوم السابع"، أن قانون رعاية أبناء الشرطة الذى كلف بإعداده رئيس المجلس يختلف عن قانون ضبط الأداء الأمنى الذى كلف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار بإعداده عقب حادث الدرب الأحمر، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية لم ترسله حتى اللحظة الراهنة للمجلس وأرسلته إلى مجلس الدولة.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قد كلف لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بإعداد مشروع قانون بتعديل قانون الشرطة من أجل رعاية أبناء شهداء الشرطة.

رئيس البرلمان يكلف لجنة الدفاع والأمن القومى بتعديل قانون الشرطة