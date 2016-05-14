اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان تنتهى من إنجاز 9 اتفاقات دولية و3 قوانين

كشف النائب إيهاب الطماوى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وأمين سر اللجنة التشريعية والدستورية، إن اللجنة انتهت خلال الفترة الماضية من انجاز وإعداد تقارير لـ 9 اتفاقات دولية جميعها يتعلق بخطط التنمية الاقتصادية سواء قروض أو منح، موضحًا أن جميعها تم التصديق علية طبقًا للمادة 51 .

وأكد الطماوى لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة بعد النظر والمناقشة أقرت ثلاث قوانين هم "تعديل قانون إجراءات وحالات الطعن بالنقض فى مواد الجنح، وتعديل قانون المحال العامة، وتعديل قانون المحال التجارية والصناعية الضارة لصحة العامة والمقلقة للراحة"، مشيرًا إلى أنه تم تغليظ العقوبة فى حال استمرار المخالفات بقطع المرافق عليها.

وأشار أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية إلى أن اللجنة ستعمل خلال الفترة القادمة على عدد من القوانين أبرزها قانون الكسب غير المشروع، خلال اجتماعها القادم السبت الموافق 21 مايو لم يطرأ جديد على أعمال اللجنة.

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