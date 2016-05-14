مجموعة فصل الصيف من "تيراكوتا" TERRACOTTA

أهلاً إلى شرفة "تيراكوتا" Terracotta...اشعري بالشمس feelthesun# واستمتعي

الهواء المنعش والحيوي للصباح الباكر، دفء استراحة الغداء، الجو المرطب لنهاية اليوم... مهما كانت الساعة، يُمكن إيجاد فتاة "تيراكوتا" Terracotta على الشرفة في مكانٍ ما. شرفة تُطلّ على البحر أو وسط الاخضرار الوافر لحديقة، أو على سطح فندق أو خارج مقهى. تأخذ وقتها لاستيعاب مزاج اللحظة الحاليّة وللإحساس بمنافع الشمس.

في المنزل أو في المكتب، تحضّر بشرتها للاستفادة إلى أقصى حدّ من لحظاتها الثمينة على الشرفة أو لتقليد تأثيراتها مع المستحضرات النجمة لهذا الموسم: ثنائي البودرة المعززة للاسمرار Terracotta Pause d’Été Bronzing Powder Duo والماء المنعش والمعزز للاسمرار l’Eau Hâlée Cooling Bronzing Water. ولإنهاء إطلالتها، تختار المستحضرات الضرورية والمحدودة الإصدار: بودرة "ماي تيراكوتا" My Terracotta، ومستحضر الحماية من أشعة الشمس "تيراكوتا سان بروتيكت" Terracotta Sun Protect، ولونَين جديدَين من أحمر الشفاه "كيسكيس" KissKis.

عند أولى أشعة الشمس، نشعر جميعنا بأنّنا أفضل وأكثر راحة. أديري وجهكِ نحو الشمس، أغمضي عينيكِ لتصبحي في مكانٍ آخر. تشعرين أنّك في رحلة على شرفة "كافيه دو فلور" في جادة سان جيرمان. تنسين الضجيج والازدحام، وتتصوّرين أنّكِ في سان تروبيه أو بورتوفينو، أو أيّ مكان آخر ترغبين به! تتعدّد أماكن الاستمتاع بالشمس قرب المنزل – على شرفتكِ على سبيل المثال – أو مع "تيراكوتا" Terracotta أمام المرآة!

Terracotta Pause d’Été

بودرة ثنائيّة معزّزة للاسمرار – للوجه وناحية أعلى الصدر

إنّه الشريك المثالي لها لفصل الصيف.

لقد سُحرت بالكامل بنظرة واحدة...

الرفاهية القصوى خلال هذا الفصل

فور إخراجها من العلبة، إنّ هذه البودرة المحدودة الإصدار بحجمها المُدمج تبدو مختلفة بشكلٍ واضح. تتّسع براحة في اليد وتمتلك إحساساً ناعماً، وهي تتميّز بإحساس الخشب الدافئ المصنوع بشكلٍ مستدام كجزءٍ من برنامج الغابات الأوروبي المرخص. وينفتح غطاؤها الممغنط للكشف عن مرآة كبيرة وبودرة من لونَين يزيّنها نمط من الحبال الذهبيّة المعقودة حول شعار "جيرلان" Guerlain... إنّها دعوة للانطلاق باتّجاه أقرب شرفة...

متعة للحواس

تتمتّع هذه البودرة ذات إصدار محدود بعطر شديد التميّز – وهو العطر الخاصّ بعلامة "تيراكوتا" Terracotta. درجات مشبّعة بالشمس من الفاكهة الحمضيّة والأزهار البيضاء المبهجة للحواس، ودرجات السوسن الناعمة والأنيقة، ودرجة خفيفة ودافئة بعطر الأخشاب تعزّزها الدرجات الطاغية المرهفة للمسك الأبيض الناعم...

نتيجة مضمونة وخالية من الشوائب

لون أسمر ومغري يحسّن كافة ألوان البشرة المسمرّة، أو لمسة من اللون لزيادة تألّق الاسمرار؟ لا ضرورة للاختيار لأنّ "تيراكوتا بوز ديتي" Terracotta Pause d’Été يجمع بين لون 03 الأكثر مبيعاً من "تيراكوتا" Terracotta واللون الأكثر رواجاً لهذا الصيف: اللون الزهري مع لمسات من الذهبي. يُمكن مزجهما معاً لزيادة دفء لون البشرة وتحسين الإشراق الطبيعي، أو تطبيقهما بشكلٍ منفصل لتحقيق الكثافة المرغوبة.

أمّا على البشرة، فيندمجان لتشكيل وشاح رقيق وحريريّ قابل للتعديل لتكون النتيجة خالية من الشوائب. بتجانس تام مع البشرة، يبقى "تيراكوتا بوز ديتي" Terracotta Pause d’Été شفافاً وثابتاً طوال النهار.

Terracotta L’Eau Hâlée

ماء منعش ومعزّز لاسمرار للوجه – غير قابلة للتحويل

فور تألّق الشمس، تقوم بإشباع بشرتها بهذه المياه المتعددة المواهب والمعززة للاسمرار للحصول على تألّق مصمّم حسب الطلب.

إحساس مرهف

مياه خفيفة مثل رذاذ تغمر البشرة بالرفاهية. تقوم تركيبتها المائيّة فوراً بإشراق البشرة، فيما يسمح ملمسها الخفيف للبشرة بالتنفّس. ويمنح لونها الفرديّ نتيجة اسمرار قابلة للتعديل تبقى طبيعيّة بشكلٍ مثالي حتّى بعد تطبيقات متتالية. فتبدو البشرة مرطّبة ومشرقة، ومُفعمة بتألّق ذهبي شفاف. مرطبة بشكلٍ فوري ومنعمة بشكلٍ لطيف، لا تترك هذه التركيبة المقاومة للتلطيخ أيّة بقع أو علامات.

الشمس تحت تصرّفك

يتمّ تطبيق مستحضر l’Eau Hâlée منفرداً أو يضاف إلى كريم علاجي للحصول على ترطيب أكثر كثافة، وهو يضمن نتيجة أكيدة كلّ مرّة. تكون تركيبته الشبيهة بالجل سهلة التطبيق بطرف الأصابع أو بواسطة قطعة قطن فتنساب بسلاسة مع البشرة لمنح لمسة نهائيّة مشرقة ومريحة... يُمكن وضعه منفرداً أو تحت بودرة، ويتمّ غسله بسهولة بالصابون والماء.

قارورة ملائمة ترافقك دائماً

تذكّر القارورة الزجاجيّة بإرث "جيرلان" Guerlain بسبب نمط تزييني مستوحى من Coconut Oil Soap الأسطوري لعام 1840. تأتي مع قطّارة عالية الدقة لتوفير الكميّة المناسبة من مياه الاسمرار. ويكون الإصدار الصغير سعة 28 مل مثاليّاً لإضافة لمسة مشمسة سريعة – في أيّ وقتٍ ومكان.

عطر الجنّة

يشكّل عطر زهرة الغاردينيا المتشرب للشمس دعوةً للهروب، وهو منعش مثل نسيمٍ صيفي. هذه هي الطريق نحو الجنّة...

My Terracotta

بودرة الاسمرار – اسمرار طبيعي وطويل الأمد

02 Naturel Blondes

في العام الماضي، استمتعت بالتوفيق بين علبة بودرة "تيراكوتا" Terracotta لديها وغطاء هاتفها الذكي –لدرجة أنّها تريد تكرار ذلك من جديد! وفي فصل الصيف الحالي، يأتي لون 02 Naturel Blondes متكاملاً مع علبة حمراء ملفتة من السيليكون. تكون هذه العلبة المُدمجة محميّة بشكلٍ أنيق، ويُمكن وضعها في حقيبة اليَد أو حقيبة الشاطئ استعداداً للمسات مصحّحة فوريّة.

3 أسابيع من الشمس خلال 3 ثواني!

وتتواجد داخل العلبة التركيبة الأسطوريّة لبودرة "تيراكوتا" Terracotta. وتقوم هذه التركيبة التي غالباً ما يتمّ تقليدها من دون مضاهاتها بمنح البشرة تألّقاً مسمرّاً مع توفير راحة قصوى وتحافظ على التوازن الطبيعي لترطيب البشرة. غير أنّها تتمتّع هذه المرّة بعطر "تيراكوتا" Terracotta الجديد. إن هذه التركيبة الساتانيّة التي تتمتّع بدرجة اللمعان المثالية تتكيّف مع كافة أنواع البشرة للحصول على نتيجة طبيعيّة بشكلٍ لا يُصدّق. قومي بتطبيقها مثل العادة باتّباع طريقة "جيرلان" Guerlain على شكل 3: عند كلّ جهة من الوجه، من الجبين ووصولاً إلى أسفل عظمتَي الوجنتَين ثمّ من الجزء الخارجي للوجنتَين باتّجاه الذقن.

KissKiss

أحمر الشفاه الأيقوني

367 Kiss Blossom 342 Fancy Kiss

يقدّم أحمر الشفاه الأيقوني لونَين جديدَين معزّزَين للتألّق.

حفل غذاءٍ في الشمس؟

تصل في الوقت المناسب وهي تتألّق أكثر من أيّ وقت مضى، شفتاها ملوّنة بلون زهري بوهيمي وناعم. تضمّ حقيبتها أنبوباً باللون الأسود والذهبي. ثلاثة مكعّبات متوازنة بشكلٍ دقيق. إنّه "كيسكيس بلوسوم" KissKiss Blossom.

ماذا عن مشروب للاستمتاع بآخر أشعة الشمس؟

تختار لوناً برتقالياً حيوياً وقوياً يوحي بأسلوب الغجر! يتمتّع الأنبوب بنفس التصميم ونفس الإطلالة التصويريّة. وفي الداخل، نجد "كيسكيس فانسي كيس" KissKiss Fancy Kiss.