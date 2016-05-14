ريما فقيه عروس بـ مكياج مثير وآخر ملكي بأنامل بسام فتوح

كان حلم وسيتحقق اليوم ... هكذا اجتمع خبير التجميل المبدع بسام بملكة جمال أمريكا السابقة، تحت سقف جماليّ بحت، إذ اختارت هذه الجمبلة أنامل بسّام فتوح من بين جميع الخبراء لينفّذ لها مكياج يوم الحلم. فماذا عن هذه التفاصيل، وماذا قال بسام عن هذا الموضوع لـ"سيدتي نت":

في اتصال خاص بخبير التجميل، أوضح بسّام أنه سينفّذ مكياجاً جميلاً ومبدعاً على وجه السمراء الجذّابة ريما، ابتداء من سهرة اليوم Pre- wedding، حين سترتدي جمبسوت أبيض، من تصميم جورج حبيقة. وعلى هذا الأساس، سيختار بسّام لهذا التصميم مكياجاً عربياً- عالمياً oriental modern ليُبرز جمالها وجاذبيتها بشكل أنيق .

أما عن مكياج يوم الزفاف، يوم الأحد المقبل، سيختار فتوح لـ ريما مكياجاً ملكياً بكلّ معنى الكلمة، وسيتخدم الألوان ذات الدرجات الخفيفة والطبيعية، أي TONE DOWN، لأنها سترتدي فستان الأحلام بتوقيع المصمّم إيلي صعب، الذي نفذه لـ ريما شخصياً، وهو بلون WHITE –Blush الأبيض الغامق درجة واحدة.

تابعينا على سيدتي لتشاهدي صور عرس ريما ومكياجها.