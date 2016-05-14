برج الميزان حظك اليوم السبت 14/5/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

> انتظر حتى تكتمل لديك الرؤية عن حالة الارتباك التى تسيطر على اجواء العمل، ولا تصدر أى رد فعل غريب خاصة ان الفترة القادمة هى فترة الصراع على البقاء، و لا تندهش إن سمعت اسمك ضمن احاديث جانبية مزعجة، فأنت من الشخصيات التى تلفت نظر الكثيرين وتحاول الزج بها فى المشكلات العملية، حتى تنتصر بردة فعلك تجاه أحد الميول السائدة. برج الميزان على الصعيد العاطفى:

>عدم الإفصاح عن حاجتك لشريك حياتك، والمكابرة فى التعبير عن مشاعرك بحرية كاملة يزيد من الفجوة الموجودة بينكم، المصارحة فى العلاقات توطدها دائماً، وتقلل من قدر الحب الموجود بينكم، التواجد بالقرب من الحبيب لفترات طويلة يجعل الفتور الموجود بينكم يقل تدريجياً، حاول أن تتفهم طبيعة شريك حياتك وابتعد عن التردد. برج الميزان على الصعيد الصحى:

>التأخر عن حل المشكلات الصحية التى تعانى منها يزيد من تراكمها، و الاقتناع بعدم ضرورة حل المشكلات الصحية التى يمكن ان تتطور سريعاً، يجعلك أكثر عرضة للأمراض المزمنة التى تؤثر على حالتك الصحية مستقبلاً، كن أكثر إيجابية. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يتعامل بشكل خاطى مع شريك حياته فى هذه الفترة، وتتراجع علاقته به خطوات كثيرة، الأساليب الخاطئة وعدم التواجد معاً كثيراً يهدد بانتهاء العلاقة قريباً، حاول أن تلحق بما هو متبقى منها، وتجنب المشكلات التافهة.

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شبكةعيونالإخبارية

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