برج الحمل حظك اليوم السبت 14/5/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

>يجرفك طموحك نحو الدخول فى مشروع أو عمل جديد، لا تشعر بالغرور وحاذر من تربص خصومك بك فأعداء النجاح فى كل مكان على الصعيد العاطفي:

>يفترق عنك حبيبك بسبب صعوبات مادية تواجهك لا تحزن فسوف تقابل من هو أفضل منه ويتفهم ظروفك بصورة أكبر برج الحمل على الصعيد الصحي:

>التمارين الرياضية التى مارستها فى الفترة الأخيرة بدأت نتائجها الإيجابية فى الظهور على شكل جسمك وصحك استمر فى العمل الجيد ولا تشعر باليأس توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>يتوقع علماء الأبراج والفلك لمواليد برج الحمل اليوم السبت 14 مايو 2016، يوم مليء بالمفاجأت، قد تسمع خبر حزين من الحبيب ولكن الله سيعوضك بمن هو أفضل منه قريبا

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شبكةعيونالإخبارية

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