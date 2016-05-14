برج الجوزاء حظك اليوم السبت 14/5/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:ترى الأمل يلوح فى الأفق بعد فترة طويلة جدا من الظلمات، لا تقلق فقد استجاب الله لدعواتك وخلصك من شرور خصومك.
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على الصعيد العاطفي:
>تبدأ علاقة حب جديدة مع شخص قريب منك ولكنك لم تكن تتوقع أن يبادلك الحب.
برج الجوزاء على الصعيد الصحى:
>تعانى من بعض المشاكل الصحية على الصعيد النفسى، لا مانع من استشارة طبيب أو متصص لفهم السبب فى هذه الحالة.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>يتوقع علماء الأبراج والفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم السبت 14 مايو 2016، يوم يحمل لك العديد من الاخبار السعيدة على صعيدى العمل والحب.
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