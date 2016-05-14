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كريم مسائي مضاد للتجاعيد من العسل

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الجمعة 13-05-2016 20:46

إليك هذا القناع للبشرة من صنع يديك:
المكونات:
1. 4 ملاعق كبيرة من اللبن.
2. ملعقتان من العسل.
3. 10 ملاعق كبيرة من كريم الأساس.
4. صفار بيضة.
5. 4 نقاط من زيت المُر "زيت عطري ".

الطريقة :
1. دفئي العسل واللبن ثم اخلطيهما جيداً في وعاء.
2. أضيفي كريم الأساس وصفار البيضة وزيت المر، ثم أعيدي المزج لمدة دقائق.
3. عبئي المستحضر في زجاجة وقومي بحفظه في الثلاجة، واستخدميه يومياً.
*يعتبر هذا المستحضر من أفضل الكريمات المضادة لظهور التجاعيد، إضافة إلى أنه يناسب البشرة الحساسة.

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سيدتي