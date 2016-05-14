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برج العذراء حظك اليوم السبت 14 مايو

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برج العذراء حظك اليوم السبت 14 مايو برج العذراء حظك اليوم السبت 14 مايو

على الصعيد المهنى ..


>الرشاقة فى التعامل هى سلاحك للتخلص من كل المشاكل والأزمات التى تمر بها فى العمل تحديداً مع المدير الخاص بك، عليك أن تعرف أن هناك الكثير من الطرق للتخلص من هذه الأزمات، ولكن الدبلوماسية هى الحل الأفضل.

برج العذراء على الصعيد العاطفى


>علاقة قديمة تعود إليك من جديد، ربما يكون هناك أمل جديد يساعد على أن تعود العلاقة إلى قوتها، كذلك يفضل أن تعرف كيف يمكنك أن تتخلص من كافة أخطاء الماضى.

على الصعيد الصحى..


>يتوقع أن تمر بأزمة صحية طارئة بسبب إهمالك فى نظامك الغذائى مؤخراً، كذلك عدم قدرتك فى التوفيق بين العمل وراحتك الجسدية، التى قد يكون لها تأثير خطير على صحتك وحياتك بشكل كامل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة ممتلئة بالأزمات المختلفة وتحديداً على مستوى العمل، فمن الضرورى أن تعرف كيف يمكن أن تتخلص من كل هذا فى وقت قياسى فقط عليك أن تتعامل مع الأمور بشكل أفضل من ذلك.

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مصر 365

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