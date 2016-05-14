برج القوس حظك اليوم السبت 14/5/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
>تبدأ فى عمل جديد وينتابك الخوف من الفشل، لا تقلق فهذه الخطوة ستغير كثيرا جداً فى حياتك وتعطى لك فرص افضل للتقدم.
على الصعيد العاطفي:
>تنفصل عن حبيب عشت معه لفترة طويلة وتشعر بالألم، لا تقلق فسوف يعوضك القدر بمن هو افضل منه ولكن انتظر قليلا.
برج القوس على الصعيد الصحي:
>صحتك البدنية فى أفضل أحوالها استمر على النظام الغذائى الصارم ولا تحاول الخروج عنه تحت أى ظرف.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>يتوقع علماء الأبراج والفلك لمواليد برج القوس اليوم السبت 14 مايو 2016، يوم مليء بالتحدى والصعوبات، تفترق عن حبيب فى هذا اليوم وتبدأ مجال عمل جديد.