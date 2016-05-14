برج القوس حظك اليوم السبت 14/5/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>تبدأ فى عمل جديد وينتابك الخوف من الفشل، لا تقلق فهذه الخطوة ستغير كثيرا جداً فى حياتك وتعطى لك فرص افضل للتقدم. على الصعيد العاطفي:

>تنفصل عن حبيب عشت معه لفترة طويلة وتشعر بالألم، لا تقلق فسوف يعوضك القدر بمن هو افضل منه ولكن انتظر قليلا. برج القوس على الصعيد الصحي:

>صحتك البدنية فى أفضل أحوالها استمر على النظام الغذائى الصارم ولا تحاول الخروج عنه تحت أى ظرف. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>يتوقع علماء الأبراج والفلك لمواليد برج القوس اليوم السبت 14 مايو 2016، يوم مليء بالتحدى والصعوبات، تفترق عن حبيب فى هذا اليوم وتبدأ مجال عمل جديد.

شبكةعيونالإخبارية

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