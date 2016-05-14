برج الحوت حظك اليوم السبت 14/5/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>اليوم مثالى للقيام بأى مشروع تجارى جديد، فإذا كنت تفكر فى هذا الموضوع من قبل حان الوقت لتبدأ التنفيذ والفرص الجديدة تطرق بابك، وغالبيتها تقريبًا حقيقية فحاول أن تأخذ قرارًا نهائيًا وستجد أن معظم مشاكلك اختفت.>تفكر طويلاً فى العديد من الأشياء التى تخص علاقتك العاطفية، بعضها مجرد أوهام لا أساس لها وبعضها سيتحول إلى أمر واقع اليوم، وهو ما يستغرقكك كثيرًا وسيشغلك لفترة أطول من المعتاد.>أنت عرضة للإصابة بالحمى الفيروسية أو الموسمية اليوم ويجب أن تأخذ الاحتياطات اللازمة فى الوقت المناسب والأدوية الوقائية للحيلولة دون ذلك، فحاول أن تعتمد نمط حياة صحى وستجنى ثمار هذه الخطوات الإيجابية فى وقت قريب جدًا.>أنت اليوم مستعد لاتخاذ قرارات مبكرة على اساس الحدث والمشاعر بدلا من المنطق وهذا قد يقود إلى مشاكل كبيرة رغم أن حدسك دائمًا ما كان يصدق فى الأوقات السابقة ولكنك الآن يجب أن تتوخى الحذر قدر الإمكان.