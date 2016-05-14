برج الجدى حظك اليوم السبت 14/5/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

>تواجه الكثير من الخيارات المحيرة اليوم فى العمل وستضطر أكثر من مرة إلى الاختيار بين الانجراف مع التيار أو فعل الشيء الصحيح، وهو قرار ليس سهلاً ويحتاج منك أن تتذكر بشكل مركز أخلاقيات العمل الخاصة بك والأفضل أن ترفض السباحة مع التيار رغم ما يسببه ذلك من توتر مع زملائك. على الصعيد العاطفي:

>شريك حياتك يتعرض لضغط كبير اليوم وستحتاج اليوم إلى تقديم الكثير من التعاطف والتفاهم له وتنتشله من الإحباط الذى يعانيه وستجد أن ذلك يؤثر بشكل قوى جدًا على علاقتكما. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>بعض الأمراض المزمنة تزعجك هذه الأيام وهو ما يضطرك إلى مراجعة الطبيب أكثر من مرة وقد تضطر لتغيير الكثير فى النظام العلاجى الذى تتبعه حاول ألا تستعجل النتائج الجديدة وألا تتسرع فى اليأس. توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

> فى محاولة لاجتذابك وكسبك فى صفهم تحاول بعض الأطراف فى العمل أو الحياة الاجتماعية أن تقدم لك آمالاً زائفة كى يؤثرون عليك، لكن لا يجب أن تعير اهتمامًا لما يقولولن واجعل أحكامك خاصة بك والتزم بها.

شبكةعيونالإخبارية

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