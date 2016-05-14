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برج الأسد حظك اليوم السبت 14 مايو

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برج الأسد حظك اليوم السبت 14 مايو برج الأسد حظك اليوم السبت 14 مايو

برج الأسد على الصعيد المهنى ..


>تعرضت فى الفترة الأخيرة لمشاكل كثيرة تتعلق بالعمل، ولكن من المتوقع أن تحدث الكثير من التغيرات خلال الأيام المقبلة، والتى من شأنها أن تغير كثيراً فى أوضاعك، كذلك ستكون قادر على الخروج بأفكار مبتكرة وغير تقليدية، والتى من شأنها أن تجذب الأعين إليك وتستطع تحقيق أحلامك جميعها.

برج الأسد على الصعيد العاطفى ..


>مخاوفك من جانب الحبيب أو شريك الحياة تسيطر عليك، تخلص منها، فهى ليست الطريق الصحيح لعيش حياة جيدة معها، فمن الأفضل أن تتخذ من الصراحة طريقاً لدرأ كافة الخلافات التى كانت بينكما خلال الفترة الماضية، وتنعم بحياة أفضل معه.

على الصعيد الصحى ..


>أوضاعك الصحية تبدو غير مستقرة بسبب تغير شكل الحياة الخاص بك، فبعد أن كنت تحصل على وقت كافى من الراحة، أصبحت الآن غير قادر على العيش بطريقة صحيحة، فمن الأفضل أن تعود إلى هذا الأمر حتى تحقق ما تريد

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة أنه سيكون هناك الكثير من التغيرات الكثيرة التى تتعلق بالعمل وكذلك علاقتك بالحبيب، تخلص من العصبية وحاول أن تتعامل مع كل التغيرات المحيطة بك بشكل جيد.

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مصر 365

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