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برج السرطان حظك اليوم السبت 14/5/2016

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برج السرطان حظك اليوم السبت 14/5/2016 برج السرطان حظك اليوم السبت 14/5/2016

على الصعيد المهني:


>اليوم ستعمل على تطوير علاقات أفضل مع الزملاء فى العمل والعملاء، لذلك هو يوم جيد لاستكشاف ميزات جديدة فى شخصيتك، وفى الآخرين وستحتاج لكل قدراتك البارعة فى التواصل من أجل كسب أرض واسعة فى العمل.

على الصعيد العاطفي:


>بدأ الملل يتسرب إلى علاقتك العاطفية وبدأت تفقد الثقة فى الحب ومعنى العلاقة الرومانسية فحاول أن تحفز نفسك بالطريقة التى تناسبك ولا تضيع هذه العلاقة الصادقة بسبب نزوة وشعور مفاجئ بالملل.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>أنت شخص هادئ جدًا من السطح ولكن داخلك هناك براكين تغلى وهو ما يدمرك داخليًا ويؤثر عليك سلبًا كثيرًا وعلى صحتك فحاول أن تنفس عن مشاعرك السلبية وأن تحل مشاكلك الداخلية وفكر حتى فى زيارة طبيب نفسى إن لزم الأمر .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>تجد نفسك متلبسًا بالغيرة بسبب بعض الأمور المالية فى العمل، فحاول ألا تنجرف وراء هذا الشعور وتخسر زملائك وأصدقائك وإلا ستصبح شخصا مكروها جدًا فى العمل واعلم أن كل شيء رزق.
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مصر 365

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