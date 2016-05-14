برج الدلو حظك اليوم السبت 14 مايو

برج الدلو على الصعيد المهنى..

>

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..

اليوم قد تضطر إلى مواجهة الكثير من حولك فيما يتعلق القضايا المعلقة والتى كانت سببباً فى حدوث الكثير من الأزمات المختلفة والتى تطرأت إلى علاقتك بمديرك فى العمل، المواجهة ستكون طريقاً لحل كافة الخلافات الدائرة بينك وبين زملائك ومديرك فى العمل فلا تتردد فى فعل ذلك.>أوقات من الحب والسعادة ستقضيها مع الحبيب اليوم، ربما عليك أن تنسى كافة الخلافات القديمة التى كانت بينكما وتحاولوا الاسترخاء والبحث عن طرق جديدة لاستعادة الود وعلاقتكما كما كانت قديماً.>تتعرض لبعض المشاكل الصحية مثل الجلد والأسنان، حاول أن تتناول فى الفترة المقبلة الكثير من الفاكهة والخضروات، كما أن الحليب مهم جداً لصحتك البدنية، كما أن ممارسة الرياضة مهمة جداً لتجعل جسدك أكثر استرخاءاً من المعتاد.>هناك الكثير من الأخبار الجيدة فى طريقها إليك خلال الفترة المقبلة، سوءا على مستوى العمل أو حتى مستوى العائلة، فكل ما كنت تسعى إلى تحقيقه فى الفترة الماضية سيكون من نصيبك الآن.