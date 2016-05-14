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برج الثور حظك اليوم السبت 14/5/2016

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برج الثور حظك اليوم السبت 14/5/2016 برج الثور حظك اليوم السبت 14/5/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>تحضر لمافاجأة كبيرة فى العمل، التزم الكتمان ولا تفصح عن خطتك الآن،حتى تكون متقدم على خصومك بخطوة.

على الصعيد العاطفي:


>الحب يساعدك فى الأزمة، ويقف إلى جوارك بكل قوة وعزم، حاول أن ترد الجميل لحبيبك بعد أن تستقر الأمور.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>صحتك تعانى من بعض التوترات بسبب الظروف الجوية المتقلبة، استشر الطبيب إذا شعرت بأى تغيير مفاجئ.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>يتوقع علماء الأبراج والفلك لمواليد برج الثور اليوم السبت 14 مايو 2016، يوم مليء بالتقلبات، ووقوع مفاجأة كبيرة فى محيط العمل، كن حذراً ومخلصاً فى هذا اليوم.

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مصر 365

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