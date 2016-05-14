برج الثور حظك اليوم السبت 14/5/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>تحضر لمافاجأة كبيرة فى العمل، التزم الكتمان ولا تفصح عن خطتك الآن،حتى تكون متقدم على خصومك بخطوة. على الصعيد العاطفي:

>الحب يساعدك فى الأزمة، ويقف إلى جوارك بكل قوة وعزم، حاول أن ترد الجميل لحبيبك بعد أن تستقر الأمور. برج الثور على الصعيد الصحي:

>صحتك تعانى من بعض التوترات بسبب الظروف الجوية المتقلبة، استشر الطبيب إذا شعرت بأى تغيير مفاجئ. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>يتوقع علماء الأبراج والفلك لمواليد برج الثور اليوم السبت 14 مايو 2016، يوم مليء بالتقلبات، ووقوع مفاجأة كبيرة فى محيط العمل، كن حذراً ومخلصاً فى هذا اليوم.

شبكةعيونالإخبارية

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