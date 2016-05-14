برج الثور حظك اليوم السبت 14/5/2016

برج الثور على الصعيد المهني:
>تحضر لمافاجأة كبيرة فى العمل، التزم الكتمان ولا تفصح عن خطتك الآن،حتى تكون متقدم على خصومك بخطوة.
على الصعيد العاطفي:
>الحب يساعدك فى الأزمة، ويقف إلى جوارك بكل قوة وعزم، حاول أن ترد الجميل لحبيبك بعد أن تستقر الأمور.
برج الثور على الصعيد الصحي:
>صحتك تعانى من بعض التوترات بسبب الظروف الجوية المتقلبة، استشر الطبيب إذا شعرت بأى تغيير مفاجئ.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>يتوقع علماء الأبراج والفلك لمواليد برج الثور اليوم السبت 14 مايو 2016، يوم مليء بالتقلبات، ووقوع مفاجأة كبيرة فى محيط العمل، كن حذراً ومخلصاً فى هذا اليوم.